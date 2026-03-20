Il 19 marzo 2026, Google ha annunciato un’importante evoluzione per il sistema Android relativa al sideloading: l’introduzione del cosiddetto “advanced flow”. Questo percorso è dedicato agli utenti esperti che desiderano installare applicazioni al di fuori del Play Store, pur mantenendo un elevato livello di protezione contro le truffe. Questa novità, che segue la risoluzione di una battaglia antitrust sull’ecosistema Android, introduce una modalità di installazione più flessibile. Permette di disattivare la verifica dello sviluppatore, ma solo dopo un processo intenzionale e articolato, volto a garantire la sicurezza.

L’obiettivo è bilanciare la libertà di scelta con la tutela dagli abusi.

Il contesto della verifica degli sviluppatori

Precedentemente, Google aveva annunciato che dal 2026 tutti gli sviluppatori avrebbero dovuto essere verificati, anche per le app sideload. Questa misura, volta a contrastare malware e frodi, aveva suscitato forti proteste da parte della comunità open source e degli utenti avanzati. Per rispondere a queste preoccupazioni, è stato introdotto un flusso alternativo per utenti consapevoli dei rischi.

Funzionamento dell’“advanced flow”

La procedura consente di bypassare la verifica dello sviluppatore solo tramite un processo complesso e deliberato, ideato per resistere alle coercizioni tipiche delle truffe.

Include avvisi chiari e un percorso intenzionale che richiede all’utente di comprendere i rischi dell’installazione di app non verificate.

Questo flusso prevede un’attesa di 24 ore dopo l’attivazione, prima di consentire l’installazione dell’app non verificata, una misura per prevenire decisioni affrettate indotte da scammer. In alternativa, gli utenti esperti possono usare ADB per installare immediatamente le app, bypassando la verifica.

Tempistiche di attuazione

Il calendario per l’implementazione della verifica degli sviluppatori e del correlato “advanced flow” è strutturato in diverse fasi:

Ottobre 2025 : Avvio dell’accesso anticipato per gli sviluppatori interessati.

: Avvio dell’accesso anticipato per gli sviluppatori interessati. Marzo 2026 : Estensione dell’accesso a tutti gli sviluppatori.

: Estensione dell’accesso a tutti gli sviluppatori. Settembre 2026 : Introduzione dell’obbligatorietà iniziale in paesi con un’alta incidenza di truffe, come Brasile, Indonesia, Singapore e Tailandia.

: Introduzione dell’obbligatorietà iniziale in paesi con un’alta incidenza di truffe, come Brasile, Indonesia, Singapore e Tailandia. 2027: Estensione globale del requisito.

L’“advanced flow” è un’eccezione attentamente controllata, pensata per non compromettere la flessibilità di Android, rafforzando le difese contro attacchi automatizzati o di ingegneria sociale.

Implicazioni per utenti e sviluppatori

Per sviluppatori indipendenti e comunità open source, l’“advanced flow” consente di continuare a distribuire app non registrate, ma richiede un processo più consapevole e meno immediato. La procedura deliberata deterre l’uso impulsivo o fraudolento dell’installazione.

Gli utenti avanzati manterranno il controllo, ma con maggiore consapevolezza: dovranno affrontare una barriera temporale per scoraggiare decisioni affrettate, oppure ricorrere a strumenti come ADB per bypassare le protezioni.

Un Android più sicuro e aperto

In sintesi, l’“advanced flow” concilia libertà e sicurezza: permette l’installazione di app da sorgenti esterne, mantenendo difese efficaci contro truffe sofisticate.

È un compromesso pragmatico che risponde a diverse sollecitazioni e rispetta la natura aperta di Android, senza rinunciare alla protezione degli utenti.

Nei prossimi mesi, la definizione dei dettagli tecnici e il rilascio effettivo saranno cruciali per valutare l’efficacia di questa misura nel prevenire abusi, senza limitare l’ecosistema aperto. La comprensione dell’interfaccia utente e della sua replicabilità in contesti reali sarà fondamentale.