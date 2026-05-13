La settimana de Il Paradiso delle signore si chiude con una puntata ricca di speranza e cambiamenti radicali, in onda venerdì 22 maggio alle 16:10 su Rai 1. Mentre l’Italia intera si ferma per celebrare le imprese del ciclismo, tra le mura del grande magazzino si respira un’aria di festa che fa da sfondo a risoluzioni definitive e riconciliazioni attese da tempo. Sarà un episodio di saluti commoventi e promesse per il futuro, dove ogni protagonista si troverà a raccogliere i frutti delle proprie scelte, tra chi decide di restare e chi si prepara a una nuova vita.

Festa al magazzino e il destino segnato di Luigi

L'entusiasmo travolge il Paradiso delle signore: le Veneri e i clienti si uniscono in un caloroso brindisi per festeggiare la storica vittoria di Felice Gimondi al Giro d’Italia. La gioia sportiva, tuttavia, si intreccia con le vicende private di Mirella, la quale giunge finalmente a una decisione definitiva sul suo rapporto con Luigi. Grazie al sostegno costante e alla vicinanza affettuosa di Mimmo, che si è dimostrato un porto sicuro nei momenti più bui, la donna sceglie di voltare pagina, mettendo fine ai dubbi che la tormentavano. Intanto, un gesto inaspettato di Odile verso Matteo apre nuovi scenari: tra i due sembra profilarsi l'inizio di un capitolo inedito, capace di mescolare stima professionale e sentimenti nascenti.

Riconciliazioni e partenze: il miracolo di Rosa

La tensione degli ultimi giorni si scioglie in un sospiro di sollievo: Rosa è fuori pericolo. A sorpresa, persino la contessa Adelaide decide di presentarsi in ospedale per sincerarsi di persona delle condizioni della ragazza, dimostrando un lato umano che raramente concede al pubblico. Nel frattempo, si chiudono le pendenze del passato per Cesare e Rebecca, che esprimono profonda gratitudine a chi li ha sostenuti nella lotta contro i loro aguzzini. Anche il clima in famiglia si rasserena: zia Sandra mette da parte l'ascia di guerra e si riconcilia con Irene e Johnny. Questo gesto di pace permette finalmente alla coppia di riprendere il proprio viaggio, salutando gli amici de Il Paradiso delle signore in un finale che celebra la bellezza di ciò che resta e l'emozione di chi parte verso nuovi orizzonti.

A settembre in onda su Rai 1 la stagione 11 de Il Paradiso delle signore

L’undicesima stagione de Il Paradiso delle signore si prepara a entrare nel vivo: le registrazioni dei nuovi episodi inizieranno il prossimo 25 maggio. Le scene verranno girate negli studi Videa di Roma, in vista della messa in onda prevista per settembre su Rai 1. A diffondere la notizia è stato anche Danilo D’Agostino, che tramite una storia su Instagram ha lasciato intendere qualche anticipazione. Questo dettaglio conferma praticamente la presenza di Matteo Portelli nelle nuove puntate. Allo stesso modo, sembra molto probabile il ritorno di Odile, Umberto e Adelaide, considerando che il mistero legato alla vera paternità di Odile non è stato ancora rivelato nella trama attuale.

Rimangono invece dei dubbi su altri personaggi: Marta, Enrico e Anita potrebbero infatti lasciare Milano per trasferirsi a Roma, come suggeriscono alcune anticipazioni. Tancredi, al contrario, ha già abbandonato la città lombarda tornando a Torino. Non è ancora chiaro nemmeno il futuro di Irene e Johnny, che nel finale di stagione sembrano intenzionati a partire insieme per un lungo viaggio. Per avere un quadro definitivo del cast, bisognerà attendere l’avvio ufficiale delle riprese e le conferme dei prossimi mesi.