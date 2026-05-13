Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne di mercoledì 13 maggio – diffuse da Lorenzo Pugnaloni – raccontano puntate ricche di colpi di scena, soprattutto per il trono over. Al centro dello studio domina ancora una volta la figura di Cinzia Paolini, protagonista assoluta di dinamiche sentimentali sempre più intricate, tra ritorni inattesi, confronti accesi e decisioni tutt’altro che definitive. Le prossime puntate in onda su Canale 5 promettono quindi un susseguirsi di emozioni forti, tra lacrime, tensioni e momenti più leggeri.

Il caso Cinzia Paolini: tra lacrime, accuse e un addio mancato

La registrazione si apre con il centro studio dedicato a Cinzia Paolini, che continua a catalizzare l’attenzione del parterre e degli opinionisti. A sorprendere tutti è il ritorno di Marco Troiani, visibilmente coinvolto e commosso: l’uomo non trattiene le lacrime e dichiara apertamente di provare ancora amore per la dama, arrivando a chiederle un’altra possibilità con un esplicito “proviamoci” che però non trova risposta. Il momento si carica ulteriormente di tensione quando Marco si spinge fino a proporre a Cinzia di raggiungerla a Salerno. Anche in questo caso, la dama evita una presa di posizione chiara, lasciando la situazione in sospeso.

L’atteggiamento ambiguo scatena le reazioni del parterre femminile, oltre a quelle di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che si schierano apertamente contro di lei, criticandone l’indecisione. A rendere ancora più acceso il confronto interviene Mario Lenti, altro protagonista della frequentazione con Cinzia. Marco, in un gesto estremo, afferma di amarla anche se ha avuto un avvicinamento con Mario. Quest'ultimo prende le distanze da un modo di vivere i sentimenti che considera umiliante. La tensione culmina quando Cinzia decide di alzarsi e lasciare lo studio, annunciando l’intenzione di abbandonare il programma. Marco la segue per convincerla a tornare, e dopo qualche esitazione la dama rientra, ma senza chiarire davvero la sua posizione.

Nel finale del segmento, Cinzia si rivolge direttamente a Mario chiedendogli cosa provi per lei: la risposta, però, non arriva. Lenti preferisce non esporsi, viene applaudito dal pubblico, evita il ballo e lascia lo studio, chiudendo di fatto il capitolo – almeno per ora.

Tra sfilate, ospiti e momenti speciali: il lato leggero della puntata

Accanto alle forti tensioni sentimentali, la registrazione ha lasciato spazio anche a momenti più distesi. Tornano in studio come ospiti Alessandro Rausa e Maria Teresa, che raccontano la loro esperienza lontano dalle telecamere e salutano il pubblico con toni affettuosi, regalando un momento di leggerezza molto apprezzato. Spazio anche all’intrattenimento con una nuova sfilata femminile, la seconda della stagione, che vede trionfare ancora una volta Gemma Galgani.

La storica protagonista del dating show conferma così la sua centralità nel programma, riuscendo a distinguersi anche in queste prove di stile e presenza scenica. Infine, non manca il consueto spazio dedicato alla sensibilizzazione, con un segmento incentrato sui cani e sull’associazione sostenuta da Uomini e Donne. Un momento ormai fisso che chiude la puntata con un messaggio positivo, ricordando l’impegno sociale della trasmissione accanto alle dinamiche sentimentali. Le prossime messe in onda su Canale 5 si preannunciano dunque ricche di sviluppi, con il pubblico pronto a scoprire se Cinzia prenderà finalmente una decisione definitiva e quali saranno le conseguenze delle tensioni esplose in studio.