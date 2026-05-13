Dal 20 maggio 2026, Amazon interromperà l’accesso diretto al Kindle Store per tutti i Kindle e Kindle Fire lanciati fino al 2012. La misura riguarda e-reader (dal Kindle originale 2007 al Paperwhite di prima generazione) e tablet Kindle Fire (prima e seconda generazione, inclusi HD 7 e HD 8.9). I dispositivi interessati perderanno la capacità di acquistare, prendere in prestito o scaricare nuovi titoli direttamente, diventando semplici lettori offline.

Funzionalità, nuove opzioni e incentivi Amazon

I dispositivi manterranno la lettura degli ebook giàscaricati, a patto che non vengano deregistrati o resettati (la registrazione non sarà più possibile).

Per nuovi contenuti, gli utenti dovranno usare un Kindle più recente, l’app Kindle per dispositivi mobili o Kindle for Web. Amazon giustifica la decisione con il lungo supporto (fino a 18 anni) e offre un 20% di sconto su un nuovo Kindle e un credito di circa 20 dollari per ebook, promuovendo l'aggiornamento hardware.

Reazioni e sostenibilità

La notizia ha generato scetticismo e frustrazione. Molti lamentano obsolescenza programmata, evidenziando come i dispositivi siano ancora perfettamente funzionanti. Questa situazione alimenta il dibattito sull'e-waste, i rifiuti elettronici, una problematica globale.

Consigli pratici

Scaricare tutti gli ebook desiderati prima del 20 maggio 2026.

Evitare di resettare o deregistrare il dispositivo.

Considerare l'upgrade con gli incentivi Amazon.

Valutare il sideloading (caricamento manuale di ebook non protetti da DRM), pur con limitazioni.

La dismissione dell'accesso al Kindle Store per i modelli più datati segna una svolta per i lettori digitali.

I dispositivi si trasformano in strumenti di lettura esclusivamente offline. L'ecosistema Kindle prosegue, ma richiede agli utenti una scelta consapevole: mantenere il proprio e-reader storico o abbracciare i nuovi modelli per rimanere connessi alla propria libreria digitale.