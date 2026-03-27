La Commissione Europea ha recentemente confermato di essere stata bersaglio di un attacco informatico che ha compromesso parte della sua infrastruttura cloud. Questo evento ha messo in luce una crescente vulnerabilità nei sistemi di sicurezza delle principali istituzioni continentali. La portavoce della Commissione, Nika Blazevic, ha dichiarato che l'attacco è stato contenuto grazie a immediate misure, e che i sistemi interni della Commissione non sono stati compromessi. Tuttavia, permangono preoccupazioni significative riguardo ai dati esposti sulla piattaforma Europa.eu, che ospita ampi database.

Attacco all'infrastruttura cloud: i dettagli

Secondo le informazioni disponibili, gli hacker hanno rivendicato la sottrazione di centinaia di gigabyte di dati dall'account AWS della Commissione Europea. Le rivendicazioni sono state accompagnate da prove, incluse schermate che documentano l'accesso illecito ai dati. Al momento, la natura specifica delle informazioni sottratte non è ancora chiara. Questo episodio evidenzia come il cybercrime possa colpire anche le più alte istituzioni a livello europeo, mirando a infrastrutture cruciali per la gestione e la diffusione delle informazioni.

Coinvolgimento del personale e gestione dell'incidente

Parallelamente all'attacco all'infrastruttura cloud, è emerso un secondo incidente che ha interessato i dispositivi mobili del personale della Commissione.

Sebbene l'attacco non sembri aver causato una compromissione diretta dei dispositivi degli impiegati, i nomi e i numeri di telefono di alcuni membri del personale potrebbero essere stati accessibili. Questo incidente si inserisce in un contesto più ampio di attacchi simili che hanno sfruttato vulnerabilità note, colpendo altre istituzioni europee e sottolineando la necessità di una sicurezza informatica robusta anche per i sistemi di gestione dei dispositivi.

Risposta e nuove strategie di difesa

La Commissione Europea ha sottolineato la propria tempestività nel reagire agli attacchi, affermando che l'incidente è stato rapidamente contenuto. Nonostante questo aspetto positivo, gli eventi hanno messo in evidenza lacune evidenti nella sicurezza dei sistemi.

In questo contesto, la proposta legislativa in fase di elaborazione, volta a rafforzare le difese contro gli attacchi informatici, assume un'importanza strategica fondamentale. Tale iniziativa mira a migliorare la protezione delle infrastrutture critiche dell'Unione Europea.

Implicazioni per il futuro della sicurezza informatica europea

Gli attacchi informatici si verificano in un momento cruciale, mentre la Commissione Europea sta definendo nuove misure per prevenire future violazioni a infrastrutture critiche. Queste iniziative includeranno valutazioni dei rischi a livello europeo e, se necessario, l'introduzione di restrizioni sull'uso di determinate apparecchiature in settori sensibili. La persistenza di tali minacce dimostra che, nonostante gli interventi rapidi, la realtà dei rischi informatici è tutt'altro che risolta. Saranno quindi necessarie continue iniziative per migliorare il quadro normativo e di sicurezza dell'Unione Europea, garantendo una protezione più efficace contro le minacce del cybercrime.