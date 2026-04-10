L’attesa è terminata: sabato 11 aprile alle ore 20.30 la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e la Numia Vero Volley Milano si affronteranno in Gara 1 della Finale Scudetto della Serie A1 di pallavolo femminile. Si tratta del primo atto di una serie al meglio delle cinque partite che assegnerà il titolo di campionessa d’Italia. Il Palaverde sarà tutto esaurito per una sfida che ormai è diventata un classico del volley italiano, con tre precedenti finali nel 2022, 2023 e 2025 sempre favorevoli alle venete. Milano, però, arriva con la volontà di invertire la tendenza e aprire una nuova pagina.

Il match tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e Numia Vero Volley Milano sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV .

Il percorso playoff delle due squadre

Le Pantere di Conegliano hanno confermato il proprio dominio stagionale chiudendo la Regular Season al primo posto e superando nei playoff prima Busto Arsizio e poi Novara, con prestazioni solide e continuità di rendimento. La formazione di Santarelli si presenta dunque all’ultimo atto forte di un’identità consolidata e di una lunga serie positiva. Milano, invece, ha costruito il proprio percorso partendo dal terzo posto in campionato, eliminando prima Vallefoglia e poi Scandicci in una serie particolarmente intensa, dimostrando crescita e capacità di gestione nei momenti decisivi della post-season.

Precedenti ed ex della sfida

Quella tra Conegliano e Milano sarà la cinquantesima sfida ufficiale tra le due squadre, con un bilancio nettamente favorevole alle gialloblù, vittoriose in quarantadue occasioni, contro le sette delle meneghine. Il confronto è arricchito da numerosi incroci tra ex: hanno vestito la maglia di Conegliano la centrale Anna Danesi, le schiacciatrici Emma Cagnin e Khalia Lanier, l’opposta Paola Egonu e il libero Eleonora Fersino, mentre Nika Daalderop rappresenta l’ex più recente in casa gialloblù avendo giocato a Milano nelle ultime due stagioni. Un intreccio di storie e protagoniste che rende questa finale ancora più attesa e carica di significati tecnici ed emotivi.