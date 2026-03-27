Aetherflux, la startup specializzata in energia solare spaziale fondata dal co-fondatore di Robinhood Baiju Bhatt, è al centro dell'attenzione del mercato tecnologico. L'azienda è in procinto di chiudere un significativo round di finanziamenti di Serie B, con una raccolta stimata tra i 250 e i 350 milioni di dollari, che potrebbe portare la sua valutazione a circa 2 miliardi di dollari. Questa operazione, che si prevede sarà guidata da Index Ventures, consolida la posizione di Aetherflux, che dalla sua fondazione nel 2024 ha già attratto circa 80 milioni di dollari in investimenti.

Il pivot strategico: dai laser ai data center orbitali

Inizialmente focalizzata sulla trasmissione di energia alla Terra tramite laser, Aetherflux ha intrapreso un pivot strategico, orientando la propria missione verso lo sviluppo di data center basati nello spazio. Questo ambizioso cambiamento risponde alla crescente domanda di risorse computazionali ed energetiche, in particolare quelle legate all'intelligenza artificiale, i cui consumi energetici sono previsti in raddoppio entro il 2030. Il progetto, denominato "Galactic Brain", prevede il lancio del primo satellite-datacenter nel 2027, con l'obiettivo di costruire una costellazione di nodi per espandere significativamente la capacità di calcolo.

Competizione e applicazioni specifiche nel settore spaziale

Aetherflux si inserisce in un panorama competitivo in rapida evoluzione, dove giganti come SpaceX, Amazon, Google e Starcloud stanno anch'essi correndo per il dominio dei data center orbitali. Sebbene queste infrastrutture spaziali non siano destinate a sostituire i data center terrestri per l'hosting generale entro il 2030, offrono vantaggi distintivi per carichi di lavoro specifici. Tra questi, la garanzia di sovranità dei dati in scenari giurisdizionali complessi, soluzioni di disaster recovery immuni ai rischi terrestri e la capacità di fornire elaborazione asincrona ad alte prestazioni.

Infrastruttura tecnologica e ostacoli economici

L'infrastruttura di Aetherflux si baserà su tecnologie avanzate, inclusi link ottici intersatellitari e reti di relè emergenti, per assicurare una larghezza di banda multi-gigabit comparabile a quella dei server terrestri. Tuttavia, le sfide economiche rimangono significative, principalmente a causa degli elevati costi di lancio e gestione. Per rendere i data center orbitali competitivi con le strutture terrestri, si stima che i costi di lancio debbano scendere sotto i 200 dollari per chilogrammo entro la metà degli anni '30. Attualmente, un lancio con SpaceX Falcon 9 si attesta intorno ai 2500 dollari per chilogrammo, evidenziando un divario notevole.

Prospettive di mercato, sostenibilità e cautela analitica

Nonostante gli ostacoli, le proiezioni di mercato per i data center in orbita sono ottimistiche, con stime che indicano un valore di 1,77 miliardi di dollari entro il 2029 e un'impressionante crescita fino a 39,09 miliardi di dollari entro il 2035. Le aziende considerano lo spazio una fonte di energia sostenibile, capace di fornire fino a 500 megawatt di energia verde, una quantità che le attuali reti terrestri faticano a garantire. Tuttavia, gli analisti suggeriscono un approccio cauto: per i prossimi tre-cinque anni, i data center orbitali dovrebbero essere considerati principalmente in fase di pianificazione strategica, piuttosto che come dipendenze per programmi di trasformazione aziendale.

Con il suo pivot strategico e l'attenzione alle soluzioni energetiche pulite e scalabili, Aetherflux si posiziona come un attore chiave nel ridefinire il futuro del calcolo e della gestione dei dati nello spazio, affrontando al contempo le sfide tecnologiche ed economiche inerenti a questo settore emergente.