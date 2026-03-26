Nella formazione e valutazione dei modelli di intelligenza artificiale, Deccan AI emerge come attore chiave. La startup ha raccolto 25 milioni di dollari nel suo primo round di finanziamento, guidato da A91 Partners con la partecipazione di Susquehanna International Group e Prosus Ventures. La sua peculiarità risiede nell'approccio che valorizza il contributo umano, affidandosi a una vasta rete di esperti prevalentemente in India.

Il modello operativo: l'intelligenza umana al centro

Mentre i grandi laboratori di AI sviluppano i modelli principali internamente, Deccan AI si concentra sul lavoro di post-formazione.

Include attività cruciali come generazione di dati, valutazione e apprendimento per rinforzo. La startup collabora con realtà all'avanguardia quali Google DeepMind e Snowflake, fornendo servizi che spaziano dal miglioramento delle capacità di codifica alla formazione di sistemi per interagire con ambienti complessi.

Fondata nell'ottobre 2024, Deccan AI impiega circa 125 persone e oltre un milione di collaboratori, tra cui studenti, esperti di dominio e dottorandi. Rukesh Reddy, fondatore, evidenzia che circa il 10% possiede titoli avanzati, percentuale che aumenta in base alle esigenze dei progetti.

Qualità dei dati: pilastro per un'AI affidabile

Reddy sottolinea come la qualità dei dati di formazione sia ancora un "problema irrisolto" nel settore dell'AI.

La post-formazione richiede un'accuratezza elevatissima, con dati altamente specifici e difficili da scalare. La piattaforma Databench integra rigorosi processi di controllo qualità e revisione paritaria, assicurando che ogni informazione sia validata da esperti umani.

Il mercato dei servizi di formazione AI è in rapida crescita, alimentato dalla domanda di grandi modelli linguistici. Deccan AI risponde fornendo ai laboratori di frontiera dati complessi e ad alta fedeltà, essenziali per accuratezza e sicurezza dei modelli.

India: hub strategico per il talento AI globale

Deccan AI si affida principalmente a collaboratori con sede in India per la gestione della qualità dei dati di formazione. Questo approccio, secondo Reddy, facilita standard elevati.

L'India si posiziona così strategicamente nella catena del valore globale dell'AI, come fornitore di talenti e dati di formazione, piuttosto che sviluppatore di modelli di frontiera, concentrati negli Stati Uniti e in Cina.

Nonostante la complessità, Reddy ribadisce che l'infrastruttura umana di Deccan AI è indispensabile per l'addestramento e la valutazione di modelli avanzati. L'azienda sta espandendo la rete di talenti a livello internazionale per acquisire competenze di nicchia, come dati geospaziali e progettazione di semiconduttori.

Sviluppi e prospettive future dell'AI

In soli due anni, Deccan AI ha costruito una rete di esperti, includendo specialisti da prestigiose istituzioni indiane come IIT e IIM.

L'iniziativa Deccan AI Experts evidenzia come la formazione avanzata richieda un input umano di altissimo livello, specialmente per modelli che evolvono oltre le semplici interazioni, verso sistemi autonomi capaci di eseguire operazioni complesse.

Per il futuro, Deccan AI prevede che il 2026 segnerà l'affermazione concreta dell'AI aziendale, con grandi imprese pronte a implementare agenti privati e modelli personalizzati in settori chiave come IT, supporto clienti e logistica.

Reddy enfatizza l'importanza di un costante apporto umano nella formazione dei modelli di AI, suggerendo che ogni nuova capacità richiederà input freschi e che la domanda di dati di qualità da esperti umani continuerà a crescere.