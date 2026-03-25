Mercoledì 25 marzo 2026, DeleteMe, servizio statunitense specializzato nella rimozione automatizzata di dati personali da broker e motori di ricerca, ha annunciato l’acquisizione di Block Party, uno strumento focalizzato sulla sicurezza dei social media. L’operazione mira a creare un’unica piattaforma per la tutela sia dei dati personali sia della presenza online contro molestie e abusi digitali.

Origini e sviluppo di Block Party

Fondata nel 2018 da Tracy Chou, ingegnera software e attivista per la diversità nel settore tecnologico, Block Party nacque per contrastare molestie mirate e abusi online, ispirata dalle esperienze personali di Chou su Twitter.

Nel 2022, un seed round di 4,8 milioni di dollari permise l’espansione del servizio ad altre piattaforme. Tuttavia, l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk e il conseguente nuovo modello di monetizzazione delle API resero insostenibile l’attività, spingendo l’azienda a trasformarsi in un plug-in browser per una “pulizia profonda dei social media”, estendendo l’operatività a oltre una dozzina di reti, tra cui TikTok, Instagram, Venmo, Facebook e X.

Sinergia tra privacy e protezione

Durante lo sviluppo di Block Party, Tracy Chou aveva già utilizzato DeleteMe per proteggere i propri dati personali, notando però la mancanza di una soluzione equivalente per la sicurezza sui social. Questa lacuna ha motivato la convergenza tra i due servizi e la loro unione sotto lo stesso marchio.

Una soluzione integrata per la sicurezza digitale

Con questa acquisizione, DeleteMe offrirà una protezione completa: dalla rimozione dei dati da broker online agli strumenti avanzati per difendersi da molestie e abusi sui social media, il tutto da un’unica interfaccia. Precedentemente, clienti consumer ed enterprise dovevano rivolgersi a fornitori diversi. L’operazione risponde all’esigenza di un “punto unico di riferimento” per una sicurezza digitale integrata.

Transizione e prospettive

Per gli utenti attuali di Block Party, non sono previsti cambiamenti immediati. DeleteMe ha comunicato che integrerà progressivamente le funzionalità di Block Party nella sua offerta complessiva, fornendo aggiornamenti ufficiali.

I termini economici dell’acquisizione non sono stati resi pubblici.

Consolidamento e impatto sul mercato

Questo consolidamento riflette una tendenza crescente nel panorama della sicurezza digitale, dove privacy e difesa contro gli abusi online sono sempre più interconnesse. La richiesta di servizi integrati risponde alla diffusione dei dati personali e alla complessità dei rischi su diverse piattaforme. L’unificazione permette economie di scala, coerenza nelle policy e una migliore esperienza utente.

In Italia, l’attenzione verso il GDPR e la protezione dei dati rende questa evoluzione potenzialmente significativa. Aziende, istituzioni e professionisti potrebbero beneficiare di una soluzione centralizzata e sicura.

Il modello di design inclusivo di Block Party, promosso da Chou, offre inoltre un esempio per le piattaforme italiane sensibili a vulnerabilità e diversità digitale.

In sintesi, l’acquisizione di Block Party da parte di DeleteMe segna un avanzamento significativo nella protezione digitale, unendo rimozione dati, privacy e sicurezza sui social in un’offerta unica e coerente, con potenziale rilevante per il mercato italiano ed europeo.