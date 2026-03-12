A partire dal 12 marzo 2026, Disney+ ha avviato negli Stati Uniti il rollout di “Verts”, un nuovo feed verticale dedicato ai video brevi in formato TikTok-style. Questa sezione, accessibile direttamente dalla barra di navigazione dell’app, rappresenta una strategia mirata a rendere Disney+ una destinazione quotidiana. L’iniziativa, anticipata a gennaio durante il Tech & Data Showcase al CES, mira a valorizzare il vasto catalogo della piattaforma attraverso contenuti snackable e personalizzati.

Verts: un feed dinamico e interattivo

Verts debutta come feed dinamico e altamente interattivo: gli utenti possono scorrere i contenuti, aggiungere titoli alla propria watchlist o avviare direttamente film e serie tramite clip selezionate.

Disney sottolinea come, grazie a un algoritmo avanzato, l’esperienza sia fortemente personalizzata e basata sulle preferenze di visione individuali, favorendo la scoperta e l’engagement continuo.

Dall’esperienza ESPN all’evoluzione Disney+

Il concept di Verts nasce dal successo del feed verticale introdotto nell’app ESPN nella primavera 2025. Quella sperimentazione ha dimostrato come i video verticali, compatti e orientati alla visualizzazione rapida – come highlights sportivi, clip virali e contenuti social – potessero aumentare l’uso quotidiano delle app mobile. La transizione verso Disney+ prefigura un’evoluzione del modello attraverso contenuti variegati, dall’intrattenimento ai momenti emozionali ricavabili dal vasto archivio Disney, disponibile in un’esperienza unificata.

Un algoritmo per la personalizzazione in tempo reale

Secondo quanto riportato, Verts non si limita a proporre clip casuali dal catalogo. Il focus è sull’ottimizzazione tramite un algoritmo intelligente in grado di adattare il feed in tempo reale alla storia d’uso e agli interessi del singolo utente. Questo approccio richiama il modello di successo di TikTok, dove il recommendation engine è il vero motore dell’engagement. In questo modo, Disney intende stimolare l’uso quotidiano e favorire il passaggio dai format brevi ai contenuti completi, incrementando la fruizione complessiva dell’app.

Strategia mobile-first per le nuove generazioni

Disney ha esplicitamente dichiarato che “mobile è un’opportunità incredibile per trasformare Disney+ in una vera destinazione quotidiana per i fan”: Verts nasce con questa ambizione chiara.

La platea target comprende i consumatori più giovani, generazioni abituate a Reels, Shorts e TikTok. La nuova funzione risponde al loro comportamento di consumo, basato su scroll veloci, curiosità immediate e interazione continua, anche con brand tradizionali come Disney+.

Verso nuovi formati e creator fan-driven

Pur essendo inizialmente focalizzato su clip estratte da film e serie, Disney ha annunciato che Verts si evolverà per includere contenuti di creator, formati narrativi diversi e storytelling generato dalla community. Questo apre la porta a collaborazioni con fan creator, microcontenuti originali e una relazione più partecipativa tra il brand e i suoi spettatori, mantenendo però coerenza con l’universo Disney.

La sfida è duplice: offrire intrattenimento immediato senza compromettere l’identità del brand e sfruttare l’archivio in modo smart per mantenere alta l’attenzione. In un contesto che vede Netflix e altri player sperimentare feed simili, Verts si distingue per il legame diretto con il patrimonio narrativo Disney e l’uso sofisticato dell’AI nella personalizzazione.

Nel complesso, con Verts Disney+ compie un passo significativo verso la convergenza tra streaming tradizionale e consumo social-first, ridefinendo l’interazione mobile. Il nuovo feed promette di rafforzare l’app come hub quotidiano di intrattenimento sempre aggiornato, smart e su misura: un’evoluzione che merita di essere monitorata, per capire se lo scroll può diventare anche un business duraturo per la piattaforma.