Google rivoluziona l'esperienza su Maps con il lancio di due funzionalità basate su Gemini, che ridefiniscono la scoperta e la guida: Ask Maps e la nuova Navigazione Immersiva. Queste innovazioni, attive dal 12 marzo 2026, integrano il modello conversazionale e la visualizzazione tridimensionale per una navigazione quotidiana più avanzata.

Ask Maps: l'intelligenza artificiale al servizio della ricerca

La funzione Ask Maps permette agli utenti di porre domande complesse in linguaggio naturale, come "dove posso caricare il telefono senza aspettare in fila in un bar?" o "un campo da tennis pubblico illuminato aperto stasera?".

Il sistema fornisce risposte contestualizzate, arricchite da indicazioni precise, orari di arrivo stimati e consigli pratici estratti da recensioni reali. La personalizzazione delle risposte si basa sui segnali individuali dell'utente, come i luoghi cercati o salvati, arrivando a suggerire opzioni specifiche, ad esempio ristoranti vegani, se questa risulta essere una preferenza abituale. Il rollout di questa funzionalità è iniziato negli Stati Uniti e in India, disponibile su Android e iOS, con un'estensione all'app desktop già prevista.

Navigazione Immersiva: una guida visiva più realistica

La Navigazione Immersiva introduce una vista 3D avanzata che arricchisce la percezione dell'ambiente circostante.

Questa modalità integra edifici, cavalcavia, strade trasparenti e dettagli cruciali per la guida, come corsie, attraversamenti pedonali, semafori e segnali stradali, offrendo una visualizzazione dettagliata e realistica. Oltre al miglioramento grafico, la guida vocale diventa più naturale e informativa, con indicazioni che spiegano anche i vantaggi e gli svantaggi delle diverse opzioni di percorso proposte, come percorsi più lunghi ma con meno traffico o opzioni a pagamento più rapide. Il sistema è inoltre in grado di segnalare interruzioni in tempo reale, tra cui cantieri e incidenti, grazie all'integrazione dei dati condivisi da Google Maps e dalla community di Waze.

Anteprima della destinazione e contesto utile

Prima ancora di iniziare il viaggio, Maps offre un'anteprima dettagliata del luogo di destinazione attraverso Street View, evidenziando l'ingresso principale, i parcheggi nelle vicinanze e il lato della strada più comodo per l'arrivo. La Navigazione Immersiva è inizialmente disponibile negli Stati Uniti su dispositivi mobili (Android, iOS) e sui sistemi in-car collegati via CarPlay, Android Auto o integrati direttamente nelle vetture.

Contesto evolutivo: Gemini sempre più centrale

Questo lancio si inserisce in un percorso evolutivo iniziato a fine 2025, quando Google ha integrato Gemini in Maps per migliorare le risposte vocali durante la navigazione, basandosi su dati da Street View e punti di riferimento reali.

L'obiettivo primario era già quello di rendere la navigazione più intuitiva, conversazionale e proattiva. L'introduzione di Ask Maps e della Navigazione Immersiva segna un significativo salto nell'esperienza utente, superando il paradigma della mappa statica per trasformare Maps in un partner conversazionale e visivo. Le interazioni diventano più fluide, le decisioni di viaggio più informate e l'esperienza complessiva più consapevole.

Impatto e prospettive future

A livello strategico, l'integrazione di Gemini consolida il suo ruolo nell'ecosistema Google, con Maps che diventa un terreno di sperimentazione privilegiato e un modello per altre applicazioni come Gmail e Chrome. La nuova versione di Google Maps dimostra una chiara visione: emanciparsi da mera mappa per diventare un assistente situazionale.

Ask Maps offre un'interazione immediata e contestuale, mentre la Navigazione Immersiva restituisce il contesto fisico in ogni chilometro. Queste mosse riflettono la crescente fiducia di Google nelle potenzialità di Gemini e nella sua capacità di trasformare la mobilità digitale.