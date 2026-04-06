TechCrunch ha annunciato l’apertura delle candidature per il programma Startup Battlefield 200, parte integrante di TechCrunch Disrupt 2026. L’evento, in programma al Moscone Center di San Francisco dal 13 al 15 ottobre 2026, offre alle startup early-stage una vetrina globale. Le realtà selezionate potranno accedere a un’audience di oltre 10.000 partecipanti, tra investitori, media e leader del tech. Oltre alla visibilità, è previsto un premio di 100.000 $ equity-free e un accesso privilegiato a venture capitalist (VC) e mentorship qualificata.

Criteri di selezione delle startup

Sono invitati a candidarsi fondatori di startup internazionali con un MVP funzionante e una demo chiara. Il focus è sulle realtà pre-Series A, sebbene alcune Series A in settori ad alta intensità di capitale possano essere considerate. La storia di Startup Battlefield 200 annovera successi come Dropbox, Discord, Fitbit, Trello e Mint, che hanno trovato nel programma il loro trampolino di lancio.

Fasi e tempistiche chiave

Le candidature devono essere presentate entro il 27 maggio 2026. Da lì, il team di TechCrunch selezionerà 200 startup che parteciperanno all’evento. Di queste, solo 20 accederanno alla fase finale per il pitch dal vivo sul palco di Disrupt, con una startup proclamata vincitrice.

Vantaggi della partecipazione

Le startup selezionate beneficeranno di diverse opportunità strategiche:

Visibilità globale sull’audience di TechCrunch.

sull’audience di TechCrunch. Stand espositivo gratuito per i tre giorni dell’evento.

per i tre giorni dell’evento. Quattro pass all-access per Disrupt.

per Disrupt. Profilo startup sull’app ufficiale dell’evento.

sull’app ufficiale dell’evento. Accesso alla press list e strumenti per la lead generation.

e strumenti per la lead generation. Sessioni masterclass riservate ai founder.

ai founder. Pitch live sul palco principale con feedback diretto da investitori top tier.

sul palco principale con feedback diretto da investitori top tier. Possibilità di vincere 100.000 $ senza cedere equity.

Strategia: candidarsi subito

TechCrunch sottolinea l’importanza della tempestività: candidarsi presto offre più tempo per prepararsi, maggiore visibilità nel processo editoriale e un vantaggio competitivo.

Con migliaia di candidature previste e solo 200 slot disponibili, l’early bird ha reali benefici.

In sintesi, Startup Battlefield 200 2026 si conferma una vetrina strategica per le startup con un MVP solido che ambiscono a emergere sul panorama globale. Offre visibilità, networking con VC, formazione e un premio significativo equity-free. Per i fondatori con visione e un prodotto pronto, questa è un’opportunità da cogliere con immediatezza.