Grab, la rinomata super app con sede a Singapore, ha ufficialmente annunciato il 23 marzo 2026 l'acquisizione dell'attività Foodpanda in Taiwan da Delivery Hero. L'operazione, del valore di 600 milioni di dollari in contanti, rappresenta un momento storico per Grab, segnando la sua prima espansione significativa al di fuori del Sud-est asiatico.

L'accordo è attualmente subordinato all'approvazione delle autorità regolatorie competenti, con una chiusura prevista per la seconda metà del 2026. L'obiettivo di Grab è completare la transizione di utenti, esercenti e driver-partner sulla propria piattaforma entro l'inizio del 2027, consolidando la sua presenza nel mercato taiwanese.

Contesto e Precedenti: L'Approccio di Grab

Questa proposta di acquisizione da parte di Grab giunge circa un anno dopo un precedente tentativo fallito di Uber Technologies. Nel marzo 2025, Uber aveva cercato di acquisire Foodpanda Taiwan per circa 950 milioni di dollari, ma l'operazione fu bloccata dalla Taiwan Fair Trade Commission. La motivazione era legata a significativi rischi di concentrazione del mercato, poiché la fusione avrebbe portato a una quota combinata di circa il 90% tra Foodpanda e Uber Eats.

In netto contrasto, l'attuale acquisizione da parte di Grab è stimata conferire al gruppo una quota di mercato di poco superiore al 50%. Questa configurazione mira a mantenere un contesto competitivo più equilibrato nel settore delle consegne a domicilio a Taiwan, evitando le problematiche antitrust passate.

Valore di Mercato e Strategia di Espansione

L'attività di Foodpanda Taiwan ha dimostrato una notevole solidità, generando un Gross Merchandise Value (GMV) stimato in circa 1,8 miliardi di dollari. Questo dato sottolinea la rilevanza economica e strategica dell'asset acquisito.

Grab ha annunciato l'intenzione di espandere la propria presenza in 21 città principali taiwanesi. Questa strategia mira a rafforzare la sua posizione commerciale e logistica in un'area ad alta densità urbana e con forte potenziale di crescita per i servizi digitali.

Implicazioni Regolatorie e Scenario Competitivo

Il successo finale dell'operazione è strettamente legato all'esito della revisione regolatoria. Mentre la Fair Trade Commission taiwanese aveva espresso preoccupazioni di monopolio per il tentativo di acquisizione di Uber, l'attuale assetto proposto da Grab presenta un quadro competitivo differente.

Con una quota di mercato di poco superiore al 50%, Grab si posiziona in modo da lasciare maggiori margini di manovra alle autorità. Inoltre, la persistenza di Uber Eats nel mercato taiwanese, che mantiene una quota significativa, è un fattore cruciale che dovrebbe contribuire a preservare un contesto concorrenziale più dinamico e aperto, mitigando i timori di eccessiva concentrazione.

Significato Strategico dell'Acquisizione

L'espansione di Grab in Taiwan rappresenta una svolta strategica, proiettando l'azienda da leader regionale a operatore transnazionale. La scelta di un'acquisizione "lean" e sostenibile sul fronte antitrust la rende un modello replicabile per altri mercati.

L'integrazione del network Foodpanda fornisce a Grab un'infrastruttura operativa rodata, permettendo di scalare rapidamente senza dover sviluppare da zero logistica e base utenti, accelerando il consolidamento nel nuovo mercato.

L'operazione si inserisce nel trend delle piattaforme digitali asiatiche che crescono tramite acquisizioni mirate, in un contesto globale dove la regolamentazione antitrust frena fusioni aggressive. La gestione di transizioni complesse (utenti, personale, partnership) sarà cruciale per il successo dell'assetto unificato Grab-Foodpanda.

Nel quadro della trasformazione digitale, Grab rafforza il proprio ecosistema di super app, integrando consegna di cibo e servizi finanziari. La mossa taiwanese funge da "test case" strategico per futuri ingressi in mercati maturi.

In sintesi, l'acquisizione di Foodpanda Taiwan è un momento di svolta per Grab e le piattaforme digitali asiatiche. Segna un salto oltre i confini regionali e un approccio strategico calibrato agli ostacoli regolatori e competitivi. Il 2026 vede Grab compiere i suoi primi, significativi passi verso una scala internazionale.