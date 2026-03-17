Il 17 marzo 2026, Google ha annunciato l'estensione della sua funzionalità Personal Intelligence a tutti gli utenti con account personale negli Stati Uniti. Questa mossa supera la precedente limitazione ai soli abbonati a pagamento, rendendo la feature accessibile in AI Mode in Search, nell'app Gemini e in Gemini in Chrome. La Personal Intelligence rimane *disattivata di default* e può essere attivata solo tramite un processo di opt-in, collegando servizi Google come Gmail e Google Photos.

Accesso ampliato ma selettivo

L'espansione rende la Personal Intelligence disponibile a tutti gli utenti personali negli USA, sia all'interno di AI Mode in Search che tramite l'app Gemini e Gemini in Chrome.

L'attivazione è completamente *facoltativa*: l'utente ha la libertà di scegliere quali applicazioni collegare, come Gmail o Google Photos, mantenendo così il *pieno controllo* sui dati utilizzati per la personalizzazione.

Esperienze personalizzate su misura

La funzionalità sfrutta i dati personali, come le foto di viaggio presenti in Google Photos o le prenotazioni in Gmail, per fornire raccomandazioni contestuali altamente personalizzate. Queste possono includere suggerimenti per viaggi, abbigliamento o accessori abbinati, il tutto *senza addestrarsi direttamente sui dati sensibili* dell'utente. Ad esempio, in AI Mode in Search, il sistema può proporre pneumatici adatti a tutte le stagioni basandosi su foto di "road-trip".

Analogamente, in Gemini, è possibile ricevere suggerimenti per abbinamenti di borse e scarpe, considerando i dettagli stilistici degli acquisti recenti.

Privacy e training responsabile

Google ha chiarito che la Personal Intelligence non addestra i suoi modelli direttamente sui contenuti privati degli utenti, come quelli presenti in Gmail o Google Photos. L'addestramento avviene *esclusivamente su prompt espliciti* e sulle risposte generate all'interno di Gemini o AI Mode. Questo approccio garantisce che l'intelligenza artificiale impari dalle interazioni dirette, e non dai dati personali sensibili, rafforzando la privacy dell'utente e limitando la raccolta automatica di informazioni.

Differenze tra account personali e Workspace

La funzionalità Personal Intelligence è stata concepita per essere *esclusiva per gli account personali* e non è disponibile per gli utenti di Google Workspace (business, education o enterprise). Questa scelta mira a mantenere la feature riservata agli utenti individuali, probabilmente in considerazione delle normative sulla privacy e delle specifiche configurazioni degli account aziendali di Google Workspace.

La visione di Google per l'AI personale

Questa decisione evidenzia la volontà di Google di rendere la sua intelligenza artificiale più utile e personalizzata per l'utente comune, orientandosi verso un'AI più *contestuale e proattiva*. Il passaggio dall'esclusività per gli abbonati Pro e Ultra all'accesso universale negli Stati Uniti segna un passo significativo verso la democratizzazione dell'AI personalizzata, pur garantendo un elevato livello di controllo da parte dell'utente.

La garanzia che l'AI si addestri unicamente su prompt e risposte – e non sui dati privati – è cruciale per consolidare la fiducia, specialmente in un'epoca di crescente attenzione sull'uso dei dati personali. L'estensione uniforma inoltre l'esperienza della Personal Intelligence tra Search, Gemini e Chrome, ampliando i casi d'uso e potenziando l'integrazione tra i servizi AI e i dati personali, sempre su base *opt-in*. In sintesi, Google si muove verso un modello di AI personale più accessibile, modulare e rispettoso della privacy, mantenendo l'utente al centro e attivamente coinvolto nelle scelte di attivazione.