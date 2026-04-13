Il colosso delle prenotazioni online, Booking.com, ha recentemente confermato di essere stato oggetto di una violazione dei dati che potrebbe aver interessato un numero significativo di clienti a livello globale. L'incidente ha comportato l'accesso illecito e la potenziale esposizione di informazioni personali sensibili, tra cui nomi, indirizzi email, recapiti fisici, numeri di telefono e dettagli specifici delle prenotazioni effettuate. Nonostante la gravità della situazione, l'azienda ha prontamente rassicurato che le informazioni finanziarie degli utenti non sono state in alcun modo compromesse o esposte a terze parti non autorizzate.

Dettagli dell'attacco informatico

Booking.com ha rilevato attività sospette che indicavano l'intrusione di terze parti non autorizzate, le quali sono riuscite ad accedere a una porzione delle informazioni relative alle prenotazioni dei clienti. La notizia della violazione ha iniziato a circolare grazie a diverse segnalazioni apparse su piattaforme online come Reddit, generando preoccupazione tra gli utenti. Successivamente, l'azienda ha provveduto a inviare notifiche ufficiali ai clienti potenzialmente interessati, confermando l'accaduto. Nelle comunicazioni si leggeva: "Stiamo informando i nostri ospiti che potrebbero essere stati compromessi alcuni dettagli delle prenotazioni effettuate". Un utente di Reddit ha inoltre rivelato di aver ricevuto un messaggio di phishing tramite WhatsApp, il quale conteneva già dettagli della sua prenotazione e altre informazioni personali.

Questo elemento suggerisce che gli aggressori stiano attivamente utilizzando i dati sottratti per condurre attacchi mirati di phishing, aumentando il rischio per gli utenti.

Le azioni di Booking.com

In risposta all'incidente, una portavoce di Booking.com, Courtney Camp, ha dichiarato che l'azienda ha agito con rapidità per contenere la situazione non appena è stata scoperta l'attività illecita. Tra le misure adottate, sono stati aggiornati i codici PIN associati alle prenotazioni potenzialmente compromesse e sono stati avvisati i clienti coinvolti. Tuttavia, la portavoce non ha fornito dettagli specifici riguardo al numero esatto di clienti che sono stati colpiti da questa violazione. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di sfide di sicurezza che l'azienda, con sede ad Amsterdam, si trova ad affrontare.

Il settore delle prenotazioni online è infatti sotto costante pressione per contrastare frodi e la proliferazione di false inserzioni.

Precedenti problematiche di sicurezza

La recente violazione non rappresenta un caso isolato per Booking.com, che ha già affrontato in passato episodi simili legati alla sicurezza dei dati. Già nel 2018, un significativo attacco di phishing aveva permesso a criminali informatici di ottenere l'accesso ai dati di prenotazione di oltre 4.000 utenti. In quell'occasione, l'azienda era stata sanzionata con una multa per aver denunciato l'incidente con un ritardo considerevole. Questi episodi ricorrenti sollevano importanti interrogativi sull'efficacia dei meccanismi di protezione dei dati implementati da Booking.com e alimentano un dibattito più ampio sui rischi di sicurezza che caratterizzano l'intero settore dei viaggi e delle prenotazioni online.

Sebbene Booking.com abbia ribadito che i dati finanziari dei clienti sono rimasti al sicuro, l'incidente sottolinea la persistente vulnerabilità delle informazioni personali nell'attuale panorama digitale. Ciò spinge l'azienda a rafforzare ulteriormente le proprie misure di sicurezza e a intensificare gli sforzi per sensibilizzare gli utenti sui potenziali tentativi di phishing e altre minacce informatiche.