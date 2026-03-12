Uber, la startup britannica Wayve e Nissan hanno annunciato la firma di un memorandum of understanding per lo sviluppo di un servizio robotaxi a Tokyo. L’obiettivo è avviare un programma pilota entro la fine del 2026, utilizzando Nissan LEAF equipaggiata con il sistema AI Driver di Wayve, accessibile tramite la piattaforma Uber. Questa collaborazione segna la prima iniziativa di veicoli autonomi di Uber in Giappone e rappresenta un’ulteriore tappa nell’espansione globale dell’azienda nel settore della mobilità autonoma.

Wayve: intelligenza AI end-to-end senza mappa HD

Wayve porta al progetto la sua tecnologia AI end-to-end, capace di operare senza l’ausilio di mappe HD. Questo è possibile grazie alla sua abilità di apprendere dal contesto reale e di generalizzare su nuove strade e città. Secondo quanto dichiarato, questa flessibilità è cruciale per affrontare ambienti urbani complessi come Tokyo, caratterizzata da traffico denso, layout stradali intricati e alti standard di sicurezza. La startup ha inoltre annunciato un investimento Serie D da 1,2 miliardi di dollari, destinato a supportare il lancio di test commerciali nel 2026 e l’estensione del software di guida autonoma assistita nei veicoli consumer a partire dal 2027.

Uber: network e operatività nel panorama giapponese

Per Uber, questa partnership rappresenta la prima incursione nella guida autonoma in Giappone. Il progetto prevede l’utilizzo della sua piattaforma di ride-hailing e l’avvio del servizio tramite un operatore taxi autorizzato, in coordinamento con le autorità locali. Nella fase iniziale, ogni veicolo sarà dotato di un safety operator a bordo per garantire elevati standard di sicurezza e affidabilità. Questa collaborazione si allinea con l’ambizione di Uber di integrare sempre più la mobilità autonoma nel suo network globale, come già dimostrato da accordi precedenti con Wayve per Londra e altre città.

Nissan e il ruolo del costruttore storico

Per Nissan, questa collaborazione rappresenta un’opportunità strategica per integrare tecnologie AI avanzate nei propri veicoli per applicazioni concrete. L’azienda definisce l’iniziativa come un avanzamento significativo nel suo obiettivo di «portare l’intelligenza della mobilità nella vita quotidiana». L’integrazione del sistema AI di Wayve su Nissan LEAF sottolinea la capacità tecnologica del costruttore e la sua apertura all’innovazione nel settore automobilistico tradizionale.

Ambizione strategica e contesto globale

Il pilota di Tokyo si inserisce nel quadro più ampio dei piani globali di robotaxi: Wayve e Uber prevedono il lancio in oltre dieci città, con Londra indicata come tappa successiva.

L'investimento di Uber nella mobilità autonoma include anche relazioni con altri operatori globali e startup emergenti, in linea con una strategia di scala e interoperabilità su più mercati. Il contesto competitivo vede diversi attori muoversi simultaneamente: da Baidu ad Ambrose fino a Waabi, che ha recentemente raccolto fino a un miliardo di dollari per espandere i propri robotaxi. A questi si aggiungono operazioni già in corso in Medio Oriente e test nel Regno Unito, volti ad accelerare l’adozione di veicoli autonomi.

Impatti e prospettive future

L’avvio del pilot di robotaxi a Tokyo rappresenta una pietra miliare per la mobilità urbana giapponese. L’adozione di sistemi autonomi AI end-to-end in veicoli di produzione apre scenari di scalabilità più rapida e sostenibilità, rilanciando il dibattito su come integrare sicurezza, regolamentazione e fiducia nell’utente.

L’ecosistema che unisce tech, automotive e piattaforma ride-hailing si configura come un modello potenzialmente replicabile per altre metropoli. In sintesi, la partnership tra Uber, Wayve e Nissan contribuisce a rinnovare il paradigma della mobilità su strada, avvicinando il futuro del robotaxi a scenari quotidiani entro pochi anni e ponendo Tokyo all’avanguardia nella sperimentazione autonoma.