Rivian ha svelato le specifiche e i prezzi del suo atteso SUV elettrico di medie dimensioni, l’R2. Il lancio conferma la strategia del marchio: offrire un veicolo performante e più accessibile rispetto ai modelli di punta. Il prezzo d’esordio della Performance Launch Edition è fissato a 57.990 $, con consegne previste in primavera. Versioni più economiche arriveranno entro il 2027, con la possibilità di raggiungere la soglia dei 45.000 $.

Performance Launch Edition: il top di gamma

La versione di lancio è un SUV AWD a doppio motore, dotato di batteria da 87,9 kWh, autonomia stimata fino a 330 miglia e tempo da 0 a 60 mph in 3,6 secondi.

Il powertrain eroga 656 hp e 609 lb‑ft di coppia. A livello estetico e funzionale, include cerchi da 21″, fari matrix LED, interni con finiture in betulla, sedili anteriori riscaldati e ventilati, sedili posteriori riscaldati, un sistema audio a 9 diffusori con due subwoofer e una torcia integrata nella portiera del guidatore. La tecnologia di guida assistita Autonomy+ è offerta con un costo di 2.500 $ una tantum o 49,99 $ al mese ed è già inclusa in questa versione.

Premium: potenza ridotta, stesso fascino

Tra la fine del 2026 è atteso il lancio della Premium, una versione AWD sempre con doppio motore e batteria da 87,9 kWh, ma con potenza ridotta a 450 hp e 537 lb‑ft. L’autonomia prevista rimane di 330 miglia, mentre lo 0–60 mph sale a 4,6 secondi.

Si notano modifiche anche nella dotazione: cerchi da 20″, sospensioni meno sofisticate e l’assenza di alcune modalità di guida come Rally, Soft Sand e Launch. Il prezzo di partenza sarà di 53.990 $.

Standard Long Range e versione entry-level: democratizzare l’esperienza R2

Nel 2027 Rivian introdurrà la Standard Long Range: una variante RWD, potenza ridotta a 350 hp e 355 lb‑ft, autonomia estesa a 345 miglia e accelerazione più modesta, con 0–60 mph in 5,9 secondi. Il prezzo di partenza è previsto in 48.490 $. Entro fine 2027 seguirà una versione base a circa 45.000 $, con autonomia stimata di 275 miglia; la conferma definitiva dipenderà dalle performance delle edizioni iniziali sul mercato.

Piattaforma, autonomia e infrastrutture di ricarica comuni

Tutte le versioni dell’R2 condividono la piattaforma inedita di media taglia di Rivian, i motori sviluppati internamente e la batteria da 87,9 kWh. Tutti i modelli saranno provvisti di porta NACS nativa, rendendoli compatibili con la rete di Tesla. Le differenze tra le varianti risiedono soprattutto in performance, sospensioni, dotazioni e autonomia nei modelli più economici.

Strategia e significato commerciale

L’R2 rappresenta una svolta cruciale per Rivian: un tentativo deciso di estendere la propria offerta verso fasce di mercato più ampie, con un punto d’ingresso attorno ai 50.000 $. Le versioni successive cercheranno di rendere il marchio più competitivo, soprattutto contro modelli come la Tesla Model Y Performance o i crossover orientati all’off-road.

Il reveal offre un quadro chiaro delle opzioni disponibili e del posizionamento, lasciando però alcune incertezze sul target più economico da 45.000 $.

L’R2 sottolinea la volontà di Rivian di bilanciare performance, praticità e prezzo: una formula che potrebbe risultare determinante nel percorso di crescita dell’azienda e nella speranza di raggiungere la sostenibilità finanziaria puntando su volumi e scala operativa. Rimangono da osservare la risposta del mercato e la reale efficacia nella conversione delle prenotazioni in vendite effettive.