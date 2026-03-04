Il 4 marzo 2026 TikTok ha confermato di non introdurre la crittografia end-to-end (E2EE) nei messaggi diretti (DM) sulla propria piattaforma. Questa decisione, motivata dalla necessità di consentire ai team di sicurezza e alle forze dell'ordine l'accesso ai messaggi privati, mira a prevenire abusi, molestie e grooming, con particolare attenzione agli utenti più giovani. TikTok dichiara che questa scelta strategica la distingue dai concorrenti, puntando su una forma di «sicurezza proattiva» piuttosto che su un approccio incentrato esclusivamente sulla privacy.

La posizione ufficiale di TikTok e i motivi alla base della scelta

La piattaforma utilizza una crittografia standard per proteggere i DM, simile a quella impiegata da servizi come Gmail, ma esclude l'E2EE. L'accesso ai contenuti delle conversazioni private è riservato a dipendenti autorizzati e avviene solo in circostanze specifiche, come in risposta a segnalazioni di comportamenti dannosi o su richiesta delle autorità. Questo approccio permette a TikTok di mantenere un canale di intervento diretto sulle comunicazioni, considerato essenziale per garantire la sicurezza della community, specialmente dei più vulnerabili.

E2EE nei competitor: uno standard in evoluzione

La crittografia end-to-end è ormai una tecnologia ampiamente adottata dai principali servizi di messaggistica.

Piattaforme come Signal la implementano di default, mentre WhatsApp la estende a chat, chiamate e contenuti multimediali. Anche Apple iMessage e Google Messages ne fanno uso, così come Facebook Messenger per le chat personali. La scelta di TikTok la posiziona in una nicchia di piattaforme che, pur riconoscendo i benefici della privacy offerti dall'E2EE, scelgono di mantenere un certo livello di accessibilità alle conversazioni per finalità di moderazione e conformità legale.

Il dibattito: sicurezza vs. privacy

La decisione di TikTok ha generato reazioni divergenti. Organizzazioni impegnate nella protezione dei minori hanno espresso apprezzamento, ritenendo l'accessibilità ai messaggi un deterrente fondamentale contro il grooming e gli abusi.

Al contrario, gli esperti di privacy sollevano preoccupazioni riguardo alla vulnerabilità delle conversazioni non protette da E2EE, che potrebbero essere esposte ad abusi interni, richieste governative o attacchi informatici.

Contestualizzazione e trend regolatori

La scelta di TikTok si inserisce in un contesto normativo in evoluzione, con crescenti richieste di trasparenza e controllo da parte delle autorità, soprattutto in materia di tutela dei minori e sicurezza online. La piattaforma, inoltre, continua a essere oggetto di attenzione per i suoi legami con la società cinese ByteDance e per le potenziali implicazioni geopolitiche.

Questa tendenza è visibile anche in altri settori: Spotify, ad esempio, ha introdotto una funzione di messaggistica per utenti e creatori che, pur con crittografia standard, consente ai moderatori di intervenire sui contenuti segnalati.

La divergenza di approcci evidenzia un dibattito più ampio: mentre molte piattaforme privilegiano la privacy assoluta, altre, come TikTok, optano per una soluzione intermedia che bilancia la tutela individuale con la responsabilità sociale. La posizione di TikTok, difesa come misura protettiva per gli utenti più vulnerabili, solleva interrogativi fondamentali sul diritto alla privacy e sulla fiducia riposta nelle piattaforme che gestiscono comunicazioni private. La tensione tra sicurezza e privacy si conferma uno snodo cruciale per il futuro digitale.