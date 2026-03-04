Apple inaugura una nuova era per i suoi laptop con il lancio del MacBook Neo, presentato il 4 marzo 2026. Si tratta del Mac più accessibile fino a oggi, con un prezzo di partenza di 599 $ (499 $ per il settore education). Il dispositivo è caratterizzato da un design pensato per catturare un pubblico giovane e attento al budget, disponibile in quattro finiture — blush, indigo, silver e citrus — con tastiera abbinata. Questo lancio segna un deciso passo verso un’offerta entry‑level nel mondo Mac.

Design e display: un ritorno sotto i 13 pollici con colori accessibili

Il MacBook Neo riprende lo spirito del MacBook da 12 pollici, assente da otto anni, con un form factor compatto da 13 pollici e un peso contenuto, circa 1,23 kg. Il display è un pannello Liquid Retina da 13 pollici con risoluzione 2408 × 1506 pixel, luminosità fino a 500 nits e un’ampia gamma di colori, sebbene non supporti P3 né True Tone. Il design riprende le linee moderne dei MacBook attuali, ma introduce un’estetica giocosa grazie alle finiture vivaci, richiamando i Mac e iBook colorati del passato.

Prestazioni con A18 Pro: efficienza al centro

Il cuore del MacBook Neo è il chip A18 Pro, già impiegato nell’iPhone 16 Pro.

Si tratta di un SoC con CPU a sei core (due performance, quattro efficiency), GPU a cinque core e Neural Engine a 16 core, accompagnato da 8 GB di memoria unificata. Apple dichiara performance fino al 50% superiori al PC Intel Core Ultra 5 nella navigazione web e fino a 3 volte più veloci nei carichi AI locali. Il design fanless garantisce un funzionamento silenzioso e consumi ridotti, mentre la batteria offre fino a 16 ore di autonomia secondo i dati ufficiali. Il dispositivo non è pensato per utenti professionali, ma per chi cerca fluidità nell’uso quotidiano senza investire cifre elevate.

Connettività, webcam e multimedialità

Il MacBook Neo offre due porte USB‑C (una USB 3, una USB 2, entrambe utilizzabili per la ricarica), una porta jack audio da 3,5 mm, una webcam 1080p, microfoni beamforming e altoparlanti laterali con Spatial Audio e Dolby Atmos.

Non sono presenti MagSafe né Thunderbolt, e la RAM non è espandibile. Il modello da 512 GB (~699 $) include il Touch ID, assente nel modello base da 256 GB (~599 $). La connettività wireless prevede Wi‑Fi 6E e Bluetooth 6.

Disponibilità e prezzo: preorder oggi, spedizioni dall’11 marzo

Apple ha aperto i preorder del MacBook Neo il 4 marzo, con spedizioni e disponibilità nei negozi previste per l’11 marzo 2026. Il prezzo d’attacco è 599 $ per il modello base, che scende a 499 $ per il sistema education. La versione da 512 GB (con Touch ID) costa 699 $.

Con questo lancio, Apple propone un’alternativa più economica rispetto ai suoi MacBook Air con chip della serie M, il cui prezzo ora parte da 1.099 $.

Il Neo si posiziona come risposta diretta a Chromebook e laptop Windows economici. La strategia di Apple con il MacBook Neo è chiara: portare l’esperienza Mac a una fascia di prezzo più accessibile, sacrificando alcune funzionalità marginali ma mantenendo il nucleo dell’ecosistema. È un tentativo calibrato per conquistare studenti, utenti emergenti o chi cerca un secondo dispositivo. Se le performance dell’A18 Pro saranno confermate superiori alle alternative economiche, Apple potrebbe guadagnare terreno in questo segmento sempre più competitivo.