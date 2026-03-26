La pallavolo cambia ancora, con la federazione internazionale FIVB che ha annunciato importanti modifiche dal punto di vista regolamentare, che saranno attive nella prossima Volleyball Nations League. Dalla competizione internazionale in poi ci saranno quindi delle nuove regole, che sono state introdotte con l’obiettivo di rendere il gioco più dinamico e fluido, andando anche a chiarire alcuni importanti aspetti che potevano far nascere dei dubbi a livello arbitrale. Gli aspetti principali di intervento riguardano le sostituzioni dei giocatori, il posizionamento in campo in ricezione e i cambiamenti su alcuni falli.

Tutte le novità regolamentari introdotte

Partiamo con la novità riguardante le sostituzioni che diventano otto. I coach avranno quindi a disposizione due cambi in più rispetto ai sei attuali, aumentando le opzioni tattiche nel corso del match. A livello di ricezione invece i giocatori in ricezione potranno cambiare posizione appena inizia il movimento del battitore e non dovranno quindi più aspettare il colpo di palla come accade ora. Due novità importanti anche per i falli, visto che viene abolito il fallo di “doppia” in alzata, mentre vengono introdotte restrizioni sugli attacchi, con la palla che non potrà essere trattenuta o spinta, ma dovrà esserci solo un un tocco breve. Inoltre c’è un cambiamento che riguarda anche il tocco del soffitto, infatti se la palla tocca il soffitto rimane giocabile se resta nella metà campo di chi la colpisce.

Caso abbastanza raro nei match di massimo livello, ma più frequente nei piccoli palazzetti. In questo modo le giocate dovrebbero diventare più fluide e andare ad evitare pratiche che creavano confusione a livello di interpretazione.

Il calendario della Nations League

Il nuovo regolamento sarà operativo già dalla prossima Volleyball Nations League. La nazionale femminile inizierà il suo percorso a Brasilia (3-7 giugno), per poi spostarsi nelle Filippine (17-21 giugno) e a Hong Kong (8-12 luglio), con le Finali previste a Macao dal 22 al 26 luglio. Gli azzurri, invece, dopo un fitto programma di amichevoli, debutteranno a Ottawa dal 10 al 14 giugno. La loro corsa proseguirà a Lubiana (24-28 giugno) e Kansai (15-19 luglio), concludendosi con le Finali di Ningbo, in Cina, in programma dal 29 luglio al 2 agosto.