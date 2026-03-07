La recente rottura del contratto da 200 milioni di dollari tra Anthropic e il Dipartimento della Difesa statunitense (DoD) offre una lezione concreta per le startup tecnologiche che puntano a commesse federali. Il dissidio è emerso quando il Pentagono ha richiesto accesso ai sistemi per “tutti usi leciti”, inclusi scenari di massima sorveglianza interna o impiego in armi autonome. Anthropic ha invece posto due paletti etici fondamentali: il rifiuto di impiegare la propria tecnologia per la sorveglianza di massa sui cittadini americani e l’esclusione categorica dal suo utilizzo in armi completamente autonome.

L’impasse nelle trattative

Le discussioni si sono interrotte bruscamente dopo che Anthropic ha giudicato inaccettabile l'“offerta finale” del Pentagono, lamentando l'assenza di progressi concreti nella salvaguardia dei propri principi etici. In risposta a questa posizione, il Segretario alla Difesa ha minacciato di designare la società come un “rischio per la supply chain”. Tale designazione avrebbe avuto l'effetto immediato di precludere qualsiasi futura relazione commerciale tra Anthropic e i partner del Pentagono.

Il blacklisting e le alternative emergenti

Il 5 marzo 2026, poche ore dopo aver ricevuto la designazione di “rischio per la supply chain”, Anthropic è stata formalmente inserita in una lista di esclusione dal DoD.

Contestualmente, OpenAI, che non aveva posto i medesimi limiti etici richiesti da Anthropic, ha ottenuto un accordo sostitutivo. Questo evento ha coinciso con un aumento del 295% nelle disinstallazioni di ChatGPT, suggerendo un possibile spostamento di utenti o interesse verso altre soluzioni.

Una riflessione strategica per le startup

Questo caso mette in luce tre aspetti cruciali per le aziende che mirano a ottenere contratti con il governo federale:

1. Il difficile equilibrio tra etica e pragmatismo: la scelta di rinunciare o limitare i propri valori fondanti può aprire nuove opportunità, ma resistere fermamente a compromessi etici comporta costi politici e commerciali significativi.

2. La necessità di pianificare vie d’uscita: Anthropic ha dimostrato prontezza nel preparare una transizione ordinata verso un altro fornitore, un segnale di notevole resilienza organizzativa.

3. Il mantenimento del dialogo: il CEO di Anthropic ha ripreso i colloqui con ufficiali del Pentagono, nel tentativo di raggiungere un compromesso sulle condizioni d’uso della tecnologia.

Implicazioni per il mercato e il sistema venture capital

La vicenda solleva interrogativi sulla capacità delle startup di gestire variabili politiche e normative estremamente delicate, potenzialmente mettendo a rischio investimenti miliardari. Il messaggio per i venture capitalist è chiaro: nella valutazione delle aziende, è indispensabile considerare non solo il potenziale tecnologico, ma anche i fattori geopolitici e la solidità della governance, specialmente in scenari istituzionali ad alta tensione.

In un contesto in cui il Dipartimento della Difesa potrebbe iniziare a considerare le startup non più come partner ma quasi come avversarie, la resilienza, la chiarezza etica e un dialogo costante diventano leve strategiche indispensabili.

Il caso Anthropic rimane emblematico: un’azienda che ha unito ambizione innovativa e fermezza morale, pagando tuttavia un prezzo tangibile. Per le startup che ambiscono a contratti federali, l’innovazione da sola non basta: è fondamentale saper navigare con saggezza le complesse dinamiche politiche.