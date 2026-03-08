Il 7 marzo 2026, TechCrunch ha pubblicato un articolo di Connie Loizos che descrive la nascita del Pro‑Human Declaration. Si tratta di un documento programmatico sullo sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale, elaborato da una coalizione bipartisan di esperti, ex funzionari e leader religiosi. Questa roadmap si configura come politica nel senso più elevato, orientando le scelte future con al centro la persona umana, in un momento in cui gli Stati Uniti affrontano l’assenza di regole coerenti per la gestione dei sistemi AI ad alto potenziale.

Un’iniziativa bipartisan inedita

L’articolo evidenzia la sorprendente collaborazione alla base del documento. Tra i firmatari figurano infatti figure di spicco come Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump, e Susan Rice, ex consigliera per la sicurezza nazionale di Barack Obama, affiancati dall’ex Capo degli Stati Maggiori unificati Mike Mullen e da rappresentanti religiosi progressisti. Questo schieramento inedito segnala come, di fronte alla posta in gioco rappresentata dall’intelligenza artificiale, le divisioni partitiche tendano ad affievolirsi.

I cinque pilastri della roadmap Pro‑Human

Il documento definisce cinque principi fondamentali che dovrebbero governare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale: il mantenimento della responsabilità umana, l’evitare la concentrazione del potere, la protezione dell’esperienza umana, la preservazione della libertà individuale e l’assicurazione della responsabilità legale delle aziende AI.

Tra le misure proposte più incisive si annoverano:

Un divieto alla ricerca su superintelligenze fino al raggiungimento di un consenso scientifico sulla loro sicurezza e di un’ autentica accettazione democratica .

sulla loro sicurezza e di un’ . L’introduzione di interruttori di emergenza obbligatori per i sistemi più potenti.

per i sistemi più potenti. Il divieto di sviluppare architetture di AI capaci di autoreplicazione, auto-miglioramento autonomo o resistenza allo spegnimento.

Il contesto che rende urgente la roadmap

Il lancio del documento coincide con una fase di tensione politica. L’amministrazione statunitense ha infatti definito Anthropic un “supply chain risk” per aver rifiutato di concedere al Pentagono un uso illimitato delle sue tecnologie. Contemporaneamente, OpenAI ha siglato un accordo con il Dipartimento della Difesa che, secondo esperti legali, potrebbe rivelarsi di difficile applicazione.

Questo cortocircuito tra ritardi legislativi e interessi militari sottolinea l’urgenza di stabilire regole chiare e condivise.

Citando Max Tegmark, uno dei promotori dell’iniziativa: “La popolazione è a un bivio: il futuro in cui l’AI sostituisce l’uomo come lavoratore, decisore e centro del potere, o quello in cui la tecnologia espande il potenziale umano”. Inoltre, sondaggi recenti indicano che il 95% degli americani è contrario a una corsa non regolata verso la superintelligenza.

Analoghe riflessioni sulla governance partecipata

Un’importante ricerca accademica, pubblicata nell’ottobre 2025, ha messo in luce l’inefficacia dei processi partecipativi sulla governance dell’AI in paesi come Stati Uniti, Australia e Colombia.

Nonostante l’invito ai cittadini a esprimersi, i governi non sono riusciti a tradurre il feedback in politiche concrete. La partecipazione è rimasta inferiore all’1% e manca una risposta pubblica chiara alle preoccupazioni emerse, evidenziando la necessità di un dialogo democratico autentico sull’intelligenza artificiale.

Il Pro‑Human Declaration, in contrasto con questi modelli inefficaci, mira a costituire una roadmap concreta, universale e attuabile, capace di superare il deficit di ascolto istituzionale e tradurre i valori civici in impegni normativi.

Verso una governance che metta l’uomo al centro

L’iniziativa raccontata da TechCrunch segna una potenziale svolta epocale: l’intelligenza artificiale non è più un tema confinato ai laboratori o al dibattito tecnico, ma si pone al centro della responsabilità collettiva e istituzionale.

La nascita di una roadmap bipartisan come il Pro‑Human Declaration rappresenta un modello da osservare attentamente, poiché indica una via credibile per conciliare innovazione e controllo democratico.

La vera sfida, al di là della sua adozione formale, consisterà nel trasformare i suoi principi in leggi, regolamenti, standard e meccanismi di attuazione effettivi. Solo in questo modo potrà diventare una guida operativa concreta, superando la natura di mero manifesto idealistico.