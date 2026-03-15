Travis Kalanick, figura di spicco nel panorama tecnologico e dei trasporti in qualità di co-fondatore e ex CEO di Uber, ha continuato a lasciare un'impronta significativa nel settore dell'innovazione anche dopo le sue dimissioni da Uber nel 2017. La sua attività si è focalizzata su nuovi progetti e investimenti strategici.

Nuovi orizzonti imprenditoriali post-Uber

Successivamente alla sua uscita da Uber, Kalanick ha dato vita al fondo di investimento 10100. L'obiettivo primario di questo fondo è quello di supportare startup e iniziative imprenditoriali innovative, con un'attenzione particolare ai mercati emergenti, quali la Cina e l'India.

Attraverso 10100, Kalanick ha indirizzato i suoi investimenti verso diversi settori, inclusi quello immobiliare e della ristorazione, dimostrando una visione ampia e diversificata.

CloudKitchens e City Storage Systems: innovazione nella ristorazione

Tra i progetti più rilevanti intrapresi da Kalanick dopo la sua esperienza in Uber spicca CloudKitchens. Sviluppato attraverso la società City Storage Systems, CloudKitchens si propone di fornire infrastrutture dedicate alla preparazione di cibo destinato esclusivamente alla consegna a domicilio. Questo modello di business ha riscontrato una notevole crescita, intercettando le mutate esigenze del mercato e attirando l'interesse di investitori di primo piano, tra cui il fondo sovrano dell'Arabia Saudita.

L'impatto duraturo di Travis Kalanick

Nonostante le controversie che hanno caratterizzato alcuni passaggi della sua carriera, Travis Kalanick rimane una figura centrale nell'ecosistema tecnologico globale. Le sue iniziative continuano a esercitare un'influenza considerevole sul modo in cui vengono concepiti e sviluppati nuovi modelli di business, con un impatto particolarmente evidente nei settori della logistica e della ristorazione. Il percorso imprenditoriale di Kalanick sottolinea l'importanza cruciale della capacità di innovare e di anticipare le tendenze di mercato per mantenere una posizione di leadership nel dinamico mondo della tecnologia. Le sue attività successive a Uber testimoniano una visione imprenditoriale costantemente proiettata verso il futuro.