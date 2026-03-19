Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste fino al 3 aprile in prima visione assoluta rivelano che Agata Puglisi rimetterà piede a Milano dopo un periodo di assenza ma finirà per destare grande preoccupazione tra i suoi familiari, dato che ormai sarà evidente il fatto che stria nascondendo un segreto.

Intanto Umberto cercherà in tutti i modi di dimostrare la sua innocenza e la sua totale estraneità ai fatti in merito al caso dell'avvelenamento dei bambini mentre Don Saverio proporrà a Enrico di organizzare una recita di Pasquetta con i bambini.

Agata torna e nasconde un segreto: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 3 aprile

Agata rimetterà piede a Milano, in vista della Pasqua, dopo un breve periodo di assenza. La ragazza lascerà tutti senza parole, in primis i suoi familiari, i quali si renderanno conto subito che c'è qualcosa che non va in merito a questo ritorno improvviso della ragazza in città.

Agata cercherà di sviare le domande dei genitori e quelle del suo fidanzato, dicendo di essere rientrata prima del previsto perché ci sarebbe stata una interruzione delle opere di restauro a Firenze.

Eppure, la versione dei fatti fornita dalla ragazza non convincerà fino in fondo i suoi familiari, visibilmente preoccupati dalla situazione.

E, in effetti, verrà fuori che Agata sta nascondendo un segreto importante legato al suo addio alla città di Firenze: di cosa si tratta? Al momento le trame dei nuovi episodi della soap opera non rivelano ulteriori dettagli in merito.

Umberto vuole dimostrare la sua innocenza

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore previsti dal 30 marzo al 3 aprile, inoltre, rivelano che Umberto Guarnieri tenterà in tutti i modi di dimostrare la sua innocenza e la sua totale estraneità ai fatti in merito al caso dell'avvelenamento dei bambini, di cui è considerato colpevole.

Il commendatore chiederà una perizia immediata sul documento che lo accusa, così da poter essere scagionato.

Intanto Don Saverio, in occasione della Pasquetta, proporrà a Enrico di mettere in piedi una recita così da portare un po' di sollievo ai bambini ricoverati in ospedale.