Un gruppo di circa 20 ex dipendenti di Snap ha lanciato Ghost Angels, un nuovo fondo d'investimento dedicato a sostenere la prossima generazione di startup nel settore dei media e dei social media, con un forte focus sull'intelligenza artificiale. Il fondo, presentato ufficialmente il 30 maggio 2026, mira a formalizzare e ampliare una già attiva comunità di investitori angel tra gli alumni di Snap.

Origini e Composizione del Fondo

Ghost Angels è stato ideato nel 2025 da Max Rivera, ex responsabile delle partnership globali di Snap e ora parte del laboratorio AI di Microsoft.

L'iniziativa di Rivera ha permesso di strutturare una rete di investitori angel che già operava tra gli ex colleghi di Snap. Tra i membri fondatori e investitori, oltre a Rivera, figurano nomi di spicco come Alexandra Levitt, che ha diretto l'acceleratore aziendale di Snap, e Will Wu, membro fondatore del team di prodotto e design di Snap. La composizione del fondo è stata attentamente bilanciata, includendo sia ex dirigenti senior sia professionisti in fasi più iniziali della loro carriera, con l'obiettivo di promuovere una “diversità di pensiero e di esperienza” cruciale per la valutazione degli accordi e il supporto ai fondatori.

Filosofia e Ambiti di Investimento

Il fondo si concentra su startup in fase pre-seed e seed che operano nei settori consumer e social media, con una chiara enfasi sull'applicazione dell'intelligenza artificiale.

La filosofia di Ghost Angels si basa sull'osservazione che i concetti di “social” e “media” stanno subendo una scissione. La disillusione verso le piattaforme algoritmiche, spesso guidate dalla pubblicità, ha spinto gli utenti a ricercare comunità di nicchia e connessioni più autentiche. In questo contesto, il fondo investe nelle startup che, sul fronte “social”, utilizzano l'AI in modi innovativi per recuperare questa dimensione originale dell'interazione. Sul fronte “media”, l'attenzione è rivolta a formati nativi AI e strumenti generativi che mirano a ridurre drasticamente le barriere alla creazione e distribuzione di contenuti in vari ambiti, dalla musica al gaming, dallo sport alla moda.

Strategia Operativa e Prospettive

Sebbene l'ammontare esatto del capitale raccolto non sia stato divulgato, Ghost Angels ha già supportato almeno cinque startup. Il piano prevede di investire il capitale residuo entro il prossimo anno, destinandolo a un minimo di 15 aziende aggiuntive. Questa strategia riflette un approccio dinamico e mirato, tipico della comunità di investitori angel formatasi tra gli alumni di Snap.

Il Valore Aggiunto della Comunità

Il fondo si presenta come un'entità early-stage gestita da dipendenti e alumni di Snap, con un raggio d'azione che include social, media, cultura e commercio. La sua struttura multidisciplinare offre ai fondatori non solo un apporto finanziario, ma anche un network competente e consolidato.

Fondato nel 2025, Ghost Angels riesce a combinare l'esperienza maturata nelle grandi aziende tecnologiche e nell'intelligenza artificiale con una visione profonda delle dinamiche culturali e comunicative.

Implicazioni per l'Ecosistema Tech

La nascita di Ghost Angels segna un'evoluzione significativa nell'ecosistema tecnologico. I fondi guidati dagli alumni di grandi aziende tech stanno acquisendo sempre maggiore rilevanza, in quanto apportano non solo capitale, ma anche una solida cultura operativa, una rete di relazioni e una profonda conoscenza settoriale. Con il suo focus specifico su AI e social media, Ghost Angels intercetta in modo preciso le tendenze emergenti, supportando startup che puntano su autenticità, gamification sociale e creatività generativa.

La struttura orizzontale del gruppo, che fonde esperienza e innovazione, è un fattore chiave per l'identificazione e l'accompagnamento di progetti ad alto potenziale. Il fondo si configura come un modello ibrido tra comunità professionale e investimento strategico, inserendosi nella crescente corrente degli alumni angel networks, reti informali che accelerano idee e connessioni.

Ghost Angels ambisce a creare un ponte tra la nostalgia per i social originari – dove l'interazione era guidata dalle comunità e non dagli algoritmi pubblicitari – e le immense potenzialità dell'AI per reinventare queste modalità in chiave autentica, creativa e accessibile.