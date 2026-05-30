A partire dal 1° giugno 2026, GitHub Copilot rivoluziona il suo modello di pricing, abbandonando la tradizionale tariffa flat in favore di un sistema basato sull’uso di token, denominati AI Credits. Questa trasformazione introduce una logica di consumo che ricorda le API cloud, dove input, output e la cache degli assistenti agentici vengono misurati e convertiti in costi reali, calibrati sulle risorse computazionali effettivamente impiegate.

Il nuovo modello a token: trasparenza e imprevedibilità

La nuova struttura di fatturazione si fonda sull’unità “GitHub AI Credits”, con un valore di 1 credito pari a 0,01 USD.

I piani individuali, che includono Copilot Free, Pro, Pro+ e Max, prevedono un’allocazione mensile di crediti. Gli utenti avranno la possibilità di acquistare crediti aggiuntivi in base alle proprie necessità. Copilot calcolerà i token consumati – sia in ingresso che in uscita e nella cache – e li convertirà in costi, seguendo i prezzi API specifici per ogni modello di intelligenza artificiale.

Reazioni contrastanti tra gli sviluppatori

Il passaggio al nuovo modello ha generato reazioni diverse nella comunità degli sviluppatori. Alcuni lamentano un’impennata significativa dei costi, con stime che vanno da circa 29 USD al mese a cifre che possono raggiungere i 750 USD, o persino i 3.000 USD per gli utilizzatori più intensivi, definiti “vibe-coding”.

Tuttavia, altri utenti contestano tali lamentele, attribuendole a un uso eccessivo e non ottimizzato dei token. Chi gestisce con attenzione il consumo, anche in piccoli team, non avrebbe riscontrato aumenti problematici.

Il malcontento è accentuato da un percepito senso di tradimento: molti sviluppatori criticano il fatto che Microsoft abbia inizialmente incentivato un uso massivo dell’assistente AI, per poi introdurre un drastico cambiamento nei costi di utilizzo.

Motivazioni economiche e sostenibilità del servizio

GitHub giustifica questa transizione come una misura necessaria. Con l’evoluzione di Copilot verso agenti AI avanzati, capaci di gestire workflow autonomi e prolungati, la precedente tariffa per richiesta non era più sostenibile.

Il modello basato sui token mira ad allineare i costi al consumo effettivo, evitando che sessioni complesse e di lunga durata abbiano lo stesso costo di semplici suggerimenti. Un’analisi interna ha inoltre evidenziato che il sistema di fatturazione precedente poteva comportare potenziali perdite per GitHub, rendendo indispensabile una revisione strutturale.

Strumenti di supporto e controllo dei costi

Per aiutare gli utenti a gestire l’impatto del cambiamento, GitHub ha messo a disposizione un “preview bill” già nel mese di maggio, permettendo di stimare i costi della nuova infrastruttura. Per le organizzazioni, è stato introdotto un sistema di budget control, progettato per monitorare e limitare i consumi di crediti.

Implicazioni per team e organizzazioni

Questo cambiamento impone una revisione delle strategie di controllo dei costi. I manager tecnologici dovranno ora monitorare il consumo di AI Credits per singolo sviluppatore, per progetto e per modello AI utilizzato, un approccio che molti ambienti non avevano precedentemente adottato. Anche gli sviluppatori individuali sono chiamati a riconsiderare la convenienza di abbonamenti come Pro+, poiché il modello a consumo introduce una maggiore incertezza sulla spesa mensile.

Contesto: Copilot tra crescita e dibattiti preesistenti

Il nuovo modello di fatturazione giunge in un periodo in cui Copilot è già al centro di discussioni accese. Queste includono controversie sul riconoscimento automatico dei commit (come “Co-authored-by: Copilot”), risolte da Microsoft, e dibattiti più ampi sulla qualità del codice generato e sulla sostenibilità dei modelli AI nei flussi di lavoro professionali.

In questo scenario, la fatturazione a token aggiunge un ulteriore elemento di tensione. Se da un lato offre una maggiore trasparenza sui costi reali, dall’altro rischia di compromettere la semplicità che aveva reso Copilot così attraente per numerosi sviluppatori. In sintesi, il modello basato sui token introduce una nuova dimensione di responsabilità economica per sviluppatori e team: i costi non sono più fissi e prevedibili tramite una tariffa flat, ma dipendono direttamente dall’utilizzo. Questo segna un passaggio significativo da un modello SaaS a uno di utility computing, con potenziali vantaggi in termini di equità dei costi, ma anche rischi maggiori per gli utenti meno attenti alla gestione del consumo.