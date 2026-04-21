La startup canadese AuX Labs si propone di rivoluzionare il settore del formaggio vegano attraverso la produzione di caseina ottenuta tramite fermentazione microbica, eliminando la necessità di allevamento animale. L'obiettivo primario è replicare fedelmente le proprietà di struttura, scioglievolezza ed elasticità tipiche del formaggio tradizionale, superando così i limiti sensoriali che spesso caratterizzano le alternative vegetali. La caseina sviluppata da AuX è definita "biologicamente identica" a quella di origine animale.

Innovazione e Sinergie con i Microbirrifici

AuX Labs impiega bioreattori per una produzione sostenibile e funzionale. Il CEO Ted Lin ha enfatizzato le proprietà di "melt and stretch" come requisiti irrinunciabili per il loro prodotto. Un elemento chiave della strategia aziendale è la collaborazione con i microbirrifici che, a seguito della contrazione dei consumi post-pandemia, dispongono di fermentatori inutilizzati. Questa sinergia offre un duplice vantaggio: i birrifici ottengono una nuova fonte di reddito, mentre AuX accede a capacità produttiva essenziale senza dover sostenere ingenti investimenti in infrastrutture proprie.

Finanziamenti e Vantaggi Ambientali

AuX ha recentemente raccolto 4 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da NYA Ventures e Nàdarra Ventures, con la partecipazione di altri fondi.

L'azienda mira a offrire la propria caseina a costi competitivi rispetto a quelli del settore lattiero-caseario. L'impatto ambientale di questo approccio è notevole: la produzione fermentativa richiede significativamente meno suolo e acqua, e genera una riduzione fino al 90% delle emissioni di gas serra rispetto ai metodi convenzionali.

Il Mercato in Crescita della Fermentazione di Precisione

Il modello di AuX si inserisce in un contesto di mercato in rapida espansione, quello della fermentazione di precisione. Tra novembre 2025 e marzo 2026, diverse startup del settore, tra cui The EVERY Company, Verley e Standing Ovation, hanno attratto complessivamente oltre 127 milioni di dollari, evidenziando un crescente interesse per ingredienti funzionali alternativi alle proteine animali.

L'Europa, in particolare, con attori come Standing Ovation e Verley, sta emergendo come leader in questo ambito.

Visione di Produzione Decentralizzata

Oltre all'attuale sviluppo, AuX Labs progetta un futuro in cui fornirà kit completi – contenenti ceppi microbici e istruzioni dettagliate – ai birrifici partner, consentendo loro di operare in modo autonomo nella produzione. Questo modello favorisce la creazione di una rete collaborativa e distribuita, migliorando la resilienza della supply chain e ampliando l'accesso al mercato.

In sintesi, la proposta di AuX Labs rappresenta un paradigma innovativo nel settore delle proteine alternative: combina l'avanguardia della fermentazione di precisione con un modello di economia circolare locale, sfruttando le capacità dormienti dei microbirrifici, e persegue ambiziosi obiettivi di sostenibilità e scalabilità. Se implementata su larga scala, questa visione potrebbe ridefinire il panorama del formaggio vegano, rendendolo funzionale, ecologico e ampiamente disponibile.