L'evoluzione dell'ecosistema digitale è in costante accelerazione, spinta dall'integrazione di assistenti basati sull'intelligenza artificiale nelle piattaforme di servizio al consumatore. In questo contesto, Yelp ha compiuto un passo significativo con il suo ultimo aggiornamento, rivoluzionando l'interazione degli utenti con le attività locali. L'assistente AI della piattaforma ora consente di gestire domande e di effettuare prenotazioni per ristoranti e servizi direttamente all'interno di un'unica conversazione, eliminando la necessità di navigare tra diverse applicazioni o pagine.

L'Assistente AI di Yelp: Un Hub per Domande e Azioni

L'assistente AI aggiornato di Yelp, introdotto inizialmente nel 2024 per facilitare la ricerca di servizi, sfrutta ora i dati della piattaforma per offrire un'esperienza più completa. Gli utenti possono porre domande, ottenere raccomandazioni, prenotare tavoli in ristoranti, ordinare cibo a domicilio e fissare appuntamenti con professionisti, tutto senza uscire dalla chat. Questa funzionalità mira a trasformare Yelp da una semplice piattaforma di recensioni a un vero e proprio centro di risposte e azioni. Ad esempio, è possibile cercare luoghi per escursioni con cani senza guinzaglio, trovare opzioni di cibo da asporto lungo un percorso con la possibilità di ordinare tramite DoorDash, o ricevere suggerimenti per ristoranti per un weekend e prenotare un tavolo.

L'assistente può anche aiutare a informarsi su servizi specifici, come la pittura di una casa vittoriana.

La conoscenza dell'assistente è saldamente radicata nei dettagli delle attività presenti sulla piattaforma, nei siti web delle attività stesse e nelle recensioni degli utenti, riducendo al minimo la possibilità di risposte errate. Yelp ha posizionato l'assistente in una nuova scheda, al centro della barra di navigazione inferiore dell'app, per incoraggiarne un uso più frequente. Sarà disponibile su iOS e Android per attività idonee, inclusi ristoranti, negozi al dettaglio e attrazioni, con un'espansione alla versione desktop e a tutti i tipi di attività prevista nel corso dell'anno.

Integrazioni Esterne per un Servizio Completo

Oltre a fornire informazioni, l'assistente AI di Yelp si integra con fornitori esterni per consentire il completamento diretto di azioni. Gli utenti possono ora ordinare cibo tramite DoorDash e Grubhub, prenotare appuntamenti per fitness o bellezza con Vagaro, appuntamenti medici tramite ZocDoc e riparazioni auto con Repairpal. È disponibile anche un'integrazione con Calendly per altre tipologie di attività che richiedono la prenotazione. È importante notare che queste azioni reindirizzano l'utente all'app o alla pagina specifica del fornitore, indicando che non si tratta ancora di un sistema completamente "agentico" dove l'intera transazione si conclude all'interno della chat di Yelp.

Tuttavia, l'azienda ha suggerito che questa configurazione potrebbe evolvere in futuro.

Yelp nell'Era dell'IA: Trasparenza e Innovazione

In un panorama competitivo dove l'intelligenza artificiale sta ridefinendo le aspettative degli utenti, Yelp punta a distinguersi valorizzando la trasparenza e l'affidabilità delle sue raccomandazioni. La piattaforma crede che la sua forza risieda nella capacità di mostrare le recensioni e i dati sottostanti che portano alle conclusioni dell'AI, un aspetto cruciale per i consumatori preoccupati dalla disinformazione. Questa strategia mira a mantenere le connessioni umane al centro, mentre l'AI si occupa della gestione delle informazioni.

Miglioramenti Continui per l'Esperienza Utente

Parallelamente all'introduzione del nuovo assistente AI, Yelp sta implementando ulteriori aggiornamenti per arricchire l'esperienza utente. Tra questi, la possibilità di scansionare un menu e visualizzare le foto dei piatti caricate da altri utenti direttamente nell'app. Inoltre, gli utenti potranno cercare all'interno della galleria multimediale di un'attività utilizzando query in linguaggio naturale, anziché limitarsi a parole chiave. Per i proprietari di attività, verrà offerta una funzione di tagging e raggruppamento delle foto "prima e dopo" basata sull'AI, semplificando la gestione e la presentazione visiva delle loro offerte.

L'adozione di assistenti AI più versatili e profondamente integrati rappresenta un'evoluzione fondamentale per piattaforme come Yelp.

Questa strategia non solo eleva la qualità del servizio offerto, ma apre anche nuove opportunità di crescita attraverso l'integrazione di servizi di terze parti, delineando un futuro in cui le esperienze personalizzate e i flussi informativi fluidi diventeranno la norma.