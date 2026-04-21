Cash App, la piattaforma fintech di Block di Jack Dorsey, ha annunciato un'importante espansione dei suoi servizi, introducendo conti finanziari dedicati ai bambini tra i 6 e i 12 anni. Questa iniziativa mira a coinvolgere la Generazione Alpha in un percorso di educazione finanziaria precoce, sempre sotto la supervisione dei genitori.

Un nuovo approccio all'educazione finanziaria per i più giovani

Il nuovo programma di Cash App consente ai genitori di aprire e gestire conti per i propri figli. Sebbene i bambini non abbiano accesso diretto all'applicazione, riceveranno una carta di debito collegata al conto, che potranno utilizzare per le spese.

I genitori avranno il controllo completo, potendo depositare fondi, monitorare le transazioni e impostare trasferimenti automatici, come la paghetta. I conti offrono anche la possibilità di ricevere pagamenti P2P da un numero limitato di utenti approvati, come i nonni, e possono generare interessi fino al 3,25%.

Kristen Anderson, responsabile di prodotto per Core Networks di Cash App, ha sottolineato l'obiettivo di "insegnare ai bambini il risparmio e gli obiettivi di risparmio", facilitato dalla funzione "allowance" per i trasferimenti programmati. Questa fase iniziale prepara i giovani utenti alla transizione: al compimento dei 13 anni, i ragazzi possono "passare" a un proprio account Cash App, che sarà supervisionato da un adulto tramite un "sponsored account" fino al raggiungimento dei 18 anni.

A quel punto, avranno accesso completo a tutte le funzionalità della piattaforma, inclusi l'acquisto e la vendita di bitcoin e il trading di azioni.

L'azienda vanta già una solida base di circa 5 milioni di utenti adolescenti attivi mensilmente, come dichiarato da Owen Jennings, executive officer di Block. Questo dato evidenzia l'esperienza di Cash App nel servire un pubblico giovane e la sua ambizione di estendere ulteriormente questa relazione.

Dibattito sull'impatto e la strategia di mercato

L'introduzione di servizi fintech per i bambini solleva un dibattito significativo. Da un lato, i sostenitori evidenziano come un avvicinamento precoce alle nozioni finanziarie possa promuovere la responsabilità economica e una maggiore consapevolezza fin dall'infanzia.

Dall'altro, i critici esprimono preoccupazioni che un tale coinvolgimento possa instillare logiche consumistiche o creare dipendenza dagli strumenti digitali prima che i bambini abbiano una piena comprensione del valore del denaro.

La strategia di Cash App è duplice: mira a costruire una fedeltà duratura fin dalla giovane età dell'utente e a raccogliere dati comportamentali (nel rispetto della privacy) per affinare l'offerta futura per le nuove generazioni. L'offerta di tassi di interesse competitivi rende l'iniziativa attraente anche per i genitori. Questo approccio si integra con il modello esistente dei "sponsored accounts" per gli adolescenti, creando un percorso utente coerente dalla prima infanzia all'età adulta.

L'adozione precoce è vista come un modo per garantire una transizione fluida verso i conti per adulti, consolidando una relazione a lungo termine tra l'utente e la piattaforma. Nel panorama fintech, la competizione per acquisire i clienti più giovani è in crescita. Cash App si posiziona con una proposta integrata e robusta, che potrebbe influenzare i comportamenti di consumo e risparmio delle famiglie. L'obiettivo strategico è chiaro: educare presto per fidelizzare per tutta la vita, ridefinendo così il perimetro d'azione del fintech dedicato all'infanzia.