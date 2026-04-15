Fathom ha ufficialmente introdotto la sua nuova modalità bot-less, una funzionalità innovativa che permette all'applicazione di trascrivere automaticamente ogni conversazione utente senza la necessità di un assistente AI che si unisca alla chiamata come partecipante. Questa importante novità, annunciata il 15 aprile 2026, si pone come diretta risposta all'approccio discreto e attento alla privacy già adottato da Granola, un concorrente che finora è stato un punto di riferimento nel settore dei notetaker AI per meeting.

L'innovazione della modalità bot-less di Fathom

Grazie a questa modalità bot-less, Fathom adotta un modello operativo che ricalca quello di Granola: il software è in grado di acquisire l'audio direttamente dal sistema, eliminando così la necessità di visualizzare un bot tra i partecipanti alla riunione. Il CEO Richard White ha evidenziato l'importanza cruciale della diarizzazione del parlante (o «speaker diarization») per garantire un'attribuzione accurata delle voci, un aspetto in cui, a suo dire, molti strumenti simili non riescono a eccellere.

La nuova versione dell'applicazione introduce ulteriori funzionalità significative: permette di interrogare l'archivio dei meeting tramite intelligenza artificiale e integra un server pienamente conforme al Model Context Protocol (MCP).

Quest'ultimo è fondamentale per facilitare l'integrazione dei dati delle riunioni con altri strumenti basati su AI, ampliando le possibilità di utilizzo.

L'implementazione della modalità bot-less da parte di Fathom è stata resa possibile, come dichiarato dall'azienda stessa, dai notevoli progressi compiuti nell'ambito dell'intelligenza artificiale negli ultimi sei mesi. In particolare, i miglioramenti nei modelli di speaker diarization hanno giocato un ruolo determinante.

Fathom e Granola: convergenze e differenze chiave

Granola si era già affermato sul mercato grazie al suo approccio bot-less e alla scelta di non archiviare l'audio, garantendo così un elevato rispetto della privacy e ponendo l'utente al centro del processo di creazione delle proprie note.

L'introduzione di questa funzionalità da parte di Fathom evidenzia chiaramente come tale filosofia stia diventando un elemento distintivo e sempre più ricercato nel settore dei notetaker AI.

Tuttavia, Granola ha recentemente dovuto gestire lamentele significative da parte degli utenti a seguito di una modifica al proprio database on-device. Questa alterazione ha provocato malfunzionamenti nei flussi di lavoro basati su AI che dipendevano da tali dati. Tale criticità sembra aver aperto una chiara opportunità per Fathom, che può ora proporsi come un'alternativa potenzialmente più stabile e affidabile, in particolare per l'ambito enterprise.

Privacy, accuratezza e interoperabilità: la sfida tra i giganti AI

Entrambe le applicazioni, Fathom e Granola, dimostrano di convergere verso una visione comune: offrire uno strumento per meeting invisibile, facilmente integrabile e altamente rispettoso della riservatezza dell'utente. La principale differenza tra i due risiede nella loro maturità sul mercato. Mentre Granola ha indubbiamente "fatto scuola" e continua a espandere le proprie capacità con funzionalità avanzate (come chat contestuali e ambienti condivisi), Fathom sta rapidamente recuperando terreno, equiparando le funzionalità e ponendo un'attenzione particolare all'accuratezza tecnica e all'esperienza utente.

Da una prospettiva puramente tecnologica, il Model Context Protocol (MCP) si configura come una leva strategica di notevole importanza.

Questo protocollo consente l'esportazione di contesto e trascrizioni verso altri strumenti di intelligenza artificiale, aprendo così la strada a scenari di workflow automatizzati e a integrazioni orizzontali sempre più sofisticate e complesse.

La competizione tra Fathom e Granola non si limita a una mera sfida tecnologica, ma assume una dimensione profondamente strategica. Essa è destinata a definire il futuro dei meeting intelligenti, un ambito in cui la precisione nella trascrizione, la protezione della privacy e l'estendibilità del contesto si affermano come asset centrali e irrinunciabili. Questa accelerazione della competizione, innescata da Fathom, è destinata a stimolare ulteriori e significative innovazioni nell'intera categoria dei notetaker AI.