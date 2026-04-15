Fluidstack, una startup all'avanguardia nella costruzione di data center specializzati per aziende di intelligenza artificiale, è impegnata in trattative avanzate per un significativo round di finanziamento. L'obiettivo è raccogliere 1 miliardo di dollari, puntando a una valutazione di 18 miliardi di dollari. Questo traguardo rappresenterebbe un notevole incremento, raddoppiando il valore dell'azienda in pochi mesi.

Un'Ascesa Valutativa Rapida

L'attuale round segna un'accelerazione impressionante per Fluidstack. A dicembre, la startup era già in discussione per un finanziamento di circa 700 milioni di dollari, con una valutazione stimata di 7,5 miliardi di dollari.

Quella fase vedeva Situational Awareness come guida dell'investimento, affiancata da figure di spicco quali i fratelli Collison, Nat Friedman e Daniel Gross. Anche Google aveva espresso interesse, considerando una partecipazione di 100 milioni di dollari.

Strategia di Espansione Globale e Focus USA

La crescita di Fluidstack è supportata da mosse strategiche decisive. L'azienda ha siglato un accordo da 50 miliardi di dollari con Anthropic per la realizzazione di data center dedicati negli Stati Uniti, in particolare in Texas e New York. Questa iniziativa ha portato al trasferimento della sede principale da Regno Unito a New York. Parallelamente, Fluidstack ha scelto di abbandonare un progetto da 10 miliardi di euro in Francia, per concentrare pienamente le proprie risorse e la propria strategia sull'espansione nel mercato statunitense.

Questa decisione evidenzia un chiaro orientamento a rafforzare la propria presenza nel settore dell'AI cloud computing.

Il Ruolo degli Investitori Chiave

Nel contesto del nuovo round di finanziamento, il coinvolgimento di investitori di alto profilo è cruciale. Jane Street e Situational Awareness emergono come attori centrali, pronti a guidare l'investimento. A supporto di Fluidstack in questa operazione strategica, Morgan Stanley ricopre il ruolo di consulente. La partecipazione di tali investitori sottolinea la profonda fiducia nelle prospettive di crescita e nella capacità di innovazione della startup.

La rapida progressione della valutazione di Fluidstack è un indicatore eloquente della dinamicità del settore, dove la tempestività e l'adattabilità strategica sono fattori determinanti per il successo.

Con una serie di iniziative audaci e il solido appoggio di investitori influenti, Fluidstack si sta affermando come un attore di primo piano nel campo dei data center per l'intelligenza artificiale, posizionandosi strategicamente per rispondere alle crescenti esigenze tecnologiche del mercato globale.