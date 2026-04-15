Snap Inc., la società madre di Snapchat, ha annunciato mercoledì 15 aprile 2026 un significativo piano di tagli alla forza lavoro, che interesserà circa il 16% del personale globale, equivalente a circa 1.000 dipendenti a tempo pieno. L'azienda ha inoltre deciso di non procedere con l'assunzione per oltre 300 ruoli attualmente vacanti. L'obiettivo primario è snellire le operazioni, ridurre i costi e reindirizzare le risorse verso iniziative prioritarie, sfruttando in modo crescente le potenzialità offerte dall'intelligenza artificiale.

Come indicato in un documento regolatorio e in una comunicazione interna del CEO Evan Spiegel, l'adozione progressiva di strumenti di AI ha permesso ai team di Snap di automatizzare attività ripetitive, incrementare la velocità operativa e supportare in modo più efficace la comunità, i partner e gli inserzionisti.

Piccoli team stanno già impiegando l'AI per ottenere progressi significativi su progetti chiave come Snapchat+, i potenziamenti della piattaforma pubblicitaria e l'efficienza infrastrutturale di Snap Lite. Spiegel ha definito questa fase un «crucible moment», un momento critico per ridefinire il modello operativo verso una crescita sostenibile e redditizia.

Le stime presentate nel documento regolatorio prevedono che i tagli genereranno una riduzione della base dei costi superiore a 500 milioni di dollari su base annuale a partire dalla seconda metà del 2026. Le spese legate alle ristrutturazioni, che includono indennità, costi di transizione e benefici correlati, sono stimate tra i 95 e i 130 milioni di dollari, con la maggior parte dei costi prevista nel secondo trimestre.

Contesto e percorso verso la redditività

Alla fine del 2025, Snap contava 5.261 dipendenti a tempo pieno. Il piano di tagli si inserisce in una serie di restrizioni occupazionali avviate negli anni precedenti: il 2022 ha visto riduzioni fino al 20%, seguite da un ulteriore 3% tra la fine del 2023 e un 10% nel 2024. Con il -16% del 2026, Snap prosegue la sua strategia di contenimento dei costi e di riallocazione delle risorse verso aree ad alto potenziale, mirando a una redditività duratura.

L'AI come leva di efficienza operativa

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale emerge come elemento centrale in questa fase di riorganizzazione. Snap ha dichiarato che team compatti, supportati dall'AI, stanno già fornendo risultati rilevanti nelle aree prioritarie.

Questo approccio consente di raggiungere lo stesso output, o addirittura migliorarlo, con meno risorse umane, liberando budget e attenzione per lo sviluppo di prodotti strategici e innovativi, focalizzandosi sull'efficienza operativa.

Impatto sui dipendenti e supporto alla transizione

Per i dipendenti basati negli Stati Uniti, Snap ha garantito quattro mesi di indennità di licenziamento, il proseguimento della copertura sanitaria, il vesting delle equity e un supporto concreto nel passaggio verso nuove opportunità professionali. Il piano riflette una scelta di responsabilità, gestendo questa difficile fase con attenzione ai diritti del capitale umano coinvolto nei licenziamenti.

Ripercussioni nel settore tech

Snap si inserisce in una tendenza più ampia che coinvolge il settore tecnologico: aziende come Pinterest e Amazon hanno già annunciato riduzioni di personale legate a strategie di ottimizzazione sostenute dall'AI. In particolare, Pinterest prevede tagli intorno al 15% per concentrare gli investimenti sull'intelligenza artificiale, mentre Amazon ha collegato la propria ristrutturazione all'adozione di AI generativa. Questo evidenzia una chiara direzione del mercato verso l'automazione intelligente.

Nel caso specifico di Snap, la sfida è duplice: competere con giganti che dominano il mercato pubblicitario digitale e rispondere alle pressioni esterne, anche da parte di investitori attivisti, per migliorare la redditività e il posizionamento futuro.

Bilanciare sviluppo tecnologico, sostenibilità finanziaria e tutela dei lavoratori è un compito complesso. Il piano di Snap rafforza una visione strategica: per diventare profittevole, l'azienda punta sull'efficienza garantita dall'AI e su una struttura più snella, un equilibrio che sarà decisivo nei prossimi trimestri per il raggiungimento degli obiettivi di risparmi e crescita.