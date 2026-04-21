Google estende Gemini in Chrome a sette nuovi mercati, segnando un passo avanti nell'integrazione dell'intelligenza artificiale. Dopo il lancio USA a gennaio 2026, Gemini è disponibile in Australia, Indonesia, Giappone, Filippine, Singapore, Corea del Sud e Vietnam. L'espansione offre le capacità di Chrome su desktop e iOS; in Giappone è limitata al desktop.

Gemini: l'assistente AI integrato

Gemini in Chrome è un assistente integrato nella barra laterale del browser. Permette domande sulle schede aperte e risposte personalizzate tramite Personal Intelligence (Gmail, Google Photos).

Consente interazione con Calendar, Maps e Gmail per eventi o email.

Espansione globale e multilingue

L'espansione globale di Gemini ha introdotto oltre 50 nuove lingue (Hindi, Francese, Spagnolo). L'implementazione del modello Gemini 3.1 in India, Canada e Nuova Zelanda consente l'attivazione su vari dispositivi, inclusi Android (tasto accensione). L'esperienza di navigazione è arricchita da sintesi web e risposte complesse.

Ottimizzazione del flusso di lavoro

La versatilità di Gemini aggrega informazioni da schede multiple, semplificando tabelle comparative o team building. Si integra con app popolari (Gmail, Maps, Calendar, YouTube), consentendo azioni rapide come programmare riunioni o redigere email dal pannello laterale.

La funzione Nano Banana 2 modifica immagini direttamente nel browser, migliorando l'efficienza.

Sviluppi futuri e accesso avanzato

Funzionalità avanzate di Gemini, come l'agente autonomo che controlla il browser, sono in fase di test. Attualmente, sono riservate agli utenti con piani a pagamento AI Pro e AI Ultra negli Stati Uniti. Questa strategia permette a Google di perfezionare la tecnologia per un'implementazione globale efficace.

In sintesi, l'espansione di Gemini in Chrome in nuovi mercati è un passo cruciale verso un'integrazione profonda dell'intelligenza artificiale. I browser si evolvono in assistenti personali intelligenti, migliorando produttività e interazione online per milioni di utenti.