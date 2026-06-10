Netflix sta potenziando la sua offerta mobile e di gaming, come rivelato durante il recente APAC Product Innovation Showcase. L'azienda ha annunciato l'espansione della sua esperienza mobile rinnovata in nuovi mercati dell'Asia-Pacifico e l'incremento dei giochi per bambini tramite Netflix Playground. Queste iniziative rafforzano la competitività di Netflix in una regione tecnologicamente avanzata.

L'app mobile rinnovata: Clips e navigazione

Dopo il lancio in Australia, Nuova Zelanda, Filippine, India e Malesia, l'app mobile aggiornata di Netflix arriverà in Corea del Sud e Giappone a luglio, con ulteriore espansione in altri mercati APAC.

La novità principale è “Clips”, un feed video verticale ideato per i momenti brevi della giornata. Permette agli utenti di visualizzare rapidamente contenuti brevi dalla libreria Netflix, offrendo intrattenimento istantaneo quando un episodio o un film completo non è fattibile.

Netflix prevede inoltre di testare collezioni tematiche di Clips, organizzando i video per stati d'umore, generi e interessi. Queste potrebbero includere momenti di reality-TV, filmati dietro le quinte o estratti di podcast.

Netflix Playground: più giochi per i più piccoli

Oltre allo streaming, Netflix investe nel gaming espandendo Netflix Playground, spazio dedicato ai giochi per bambini. Già disponibile in mercati come Stati Uniti, Canada e Regno Unito, Playground è estensione naturale dei profili e della curatela per i più piccoli.

La prossima aggiunta a Playground sarà una collezione di sei mini-giochi basati su “KPop Demon Hunters”, il popolare musical animato. Questa esperienza permetterà ai fan di interagire direttamente con personaggi e storie del film. L'espansione globale di Playground mira a un catalogo in crescita con titoli da serie, film e personaggi amati dai bambini.

Personalizzazione e scoperta di contenuti

Netflix impiega righe curate e pagine tematiche per facilitare la scoperta di nuovi contenuti, rendendo la navigazione più personale e allineata agli interessi degli utenti. Si basa su raccomandazioni intelligenti e una profonda comprensione delle preferenze degli abbonati.

Un esempio è “Guarda i tuoi libri preferiti”, un hub globale per gli amanti dei libri che desiderano esplorare adattamenti cinematografici.

Tali iniziative rendono la scoperta dei contenuti facile e divertente.

Le innovazioni nel mobile, nelle collezioni e nei giochi, presentate all'APAC Product Innovation Showcase, evidenziano l'impegno di Netflix nel creare un servizio sempre più personale, ludico e intuitivo. L'obiettivo è permettere agli abbonati di trovare e godere dell'intrattenimento che amano, ovunque si trovino.