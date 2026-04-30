Google ha annunciato l'introduzione di Gemini, il suo assistente AI avanzato, in milioni di veicoli con tecnologia Google integrata. Questa novità rappresenta un significativo miglioramento rispetto all'attuale Assistente Google, per un'interazione più conversazionale e naturale. Il lancio, il 30 aprile 2026, inizierà negli Stati Uniti (inglese), per poi espandersi globalmente, disponibile su nuovi e molti modelli esistenti tramite aggiornamenti software.

General Motors e Android Automotive

General Motors (GM) implementerà Gemini nei suoi modelli Android Automotive.

Questo coinvolgerà oltre quattro milioni di veicoli GM negli USA, portando un'assistenza vocale più intelligente e reattiva. Gemini consente comunicazione fluida e naturale, adattandosi alle preferenze utente e ricordando le conversazioni.

Funzionalità avanzate e prospettive future

Le innovazioni di Gemini includono una profonda integrazione con servizi Google (Gmail, Calendar, Home). Attivabile tramite comandi vocali, schermo o volante, supporta il linguaggio naturale per richieste intuitive. Migliora gestione messaggi, musica e navigazione, e può gestire discussioni complesse, rendendo i viaggi più interessanti e produttivi.

Il deployment di Gemini riguarderà i modelli GM dal 2022 in poi (Cadillac, Chevrolet, Buick, GMC) negli Stati Uniti, con un processo di diversi mesi.

Nel 2026, il programma GM Forward offrirà una soluzione AI ancora più integrata e personalizzata. Nonostante un avvio più lento, Gemini si è affermato come una soluzione innovativa, migliorando l'interazione in auto con personalizzazione e facilità d'uso.