Nel dinamico panorama delle fintech, la rivalità tra Stripe e Airwallex si intensifica, trasformando una potenziale acquisizione in una vera e propria battaglia per il dominio nei pagamenti globali. Inizialmente, Stripe aveva proposto di acquisire Airwallex per 1,2 miliardi di dollari, una cifra notevole considerando che Airwallex generava all'epoca solo 2 milioni di dollari in ricavi annui. Jack Zhang, CEO di Airwallex, sebbene inizialmente tentato, scelse di perseguire la visione autonoma della sua azienda, rifiutando l'offerta.

Una visione strategica e lungimirante

La decisione di Zhang si è rivelata profetica. Oggi, Airwallex vanta un fatturato annualizzato di oltre 1,3 miliardi di dollari, con una crescita annua dell'85%. Questo successo è radicato nella costruzione di una robusta infrastruttura finanziaria globale, progettata per consentire alle aziende di operare a livello internazionale come se fossero entità locali. Questa visione è nata dalla frustrazione di Zhang per le complessità e i costi delle transazioni internazionali.

Airwallex si distingue per il possesso di quasi 90 licenze regolatorie in circa 50 mercati, una copertura significativamente più estesa rispetto a quella di Stripe. Questo le conferisce un vantaggio competitivo cruciale: in Giappone, ad esempio, Airwallex può trattenere i fondi all'interno del proprio ecosistema, mentre Stripe è obbligata a trasferire immediatamente le somme ai conti dei commercianti.

Tale flessibilità offre un servizio più efficiente ai suoi utenti.

L'espansione nei pagamenti fisici

Recentemente, Airwallex ha ampliato la sua offerta includendo i pagamenti in persona. Questa mossa strategica intensifica la competizione diretta con Stripe e la posiziona per sfidare giganti del settore come Square e Adyen nel mondo dei pagamenti fisici. La strategia di Zhang mira a eliminare le complessità operative che le aziende affrontano espandendosi in nuovi mercati, proponendo un'infrastruttura unificata che connette pagamenti online e in negozio attraverso un sistema di gestione delle transazioni integrato.

La sfida dell'infrastruttura globale

La contesa tra Stripe e Airwallex si gioca principalmente sul terreno dell'infrastruttura globale.

Sebbene Stripe abbia dominato il mercato dei pagamenti per oltre un decennio, Airwallex punta sulla sua capacità di offrire un'infrastruttura proprietaria realmente globale, integrando sistemi transazionali e regolatori in più di 120 paesi. Questa capacità di stabilire una presenza locale permette alle aziende di evitare la gestione frammentata di molteplici relazioni con fornitori locali in ogni nazione.

Il vantaggio competitivo di Airwallex risiede nella sua architettura moderna e nella capacità di detenere e gestire fondi direttamente all'interno dei mercati locali, un aspetto che Zhang sottolinea come carente nelle offerte di Stripe e Square. Pur potendo processare pagamenti in mercati come il Giappone, Stripe non ha la facoltà di trattenere i fondi in loco, un limite significativo secondo Airwallex.

Questo scontro evidenzia non solo la crescente importanza delle licenze bancarie locali, ma anche la complessità e la competitività del panorama dei pagamenti internazionali. La proposta di Airwallex potrebbe attrarre multinazionali stanche di gestire soluzioni di pagamento disparate in vari paesi, orientandole verso un sistema più integrato e globalmente unificato.

Resta da vedere se le aziende con relazioni consolidate con Stripe o Square troveranno l'argomento dell'infrastruttura globale sufficientemente convincente per un cambiamento. Tuttavia, l'intuizione di Zhang che il mercato sia pronto per una vera alternativa a Stripe rappresenta una sfida aperta e affascinante nel settore.