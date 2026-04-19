Il 18 aprile 2026, Tesla ha annunciato l’espansione del suo servizio di robotaxi completamente autonomo nelle città texane di Dallas e Houston. L'azienda ha comunicato la notizia tramite un breve post su X, accompagnato da un video di 14 secondi che mostra veicoli Tesla operare senza conducente o operatore a bordo, confermando l'abilitazione dell'autonomia completa anche in queste nuove aree.

Espansione iniziale e limitata

L'espansione, seppur significativa sul piano simbolico, appare ancora in una fase iniziale e geograficamente contenuta. Dati raccolti da "Robotaxi Tracker" indicano la presenza di un solo veicolo attivo in ciascuna delle nuove città, un numero esiguo se confrontato con i 46 veicoli attualmente operativi ad Austin, dove il servizio è stato lanciato lo scorso anno.

Contesto operativo e sicurezza

Il servizio di robotaxi di Tesla era stato avviato ad Austin nel giugno 2025 con sistemi di sicurezza supervisionata, prevedendo l'intervento di un monitor in caso di necessità. A gennaio 2026, Tesla ha rimosso il safety driver, permettendo l'erogazione di corse completamente unsupervised. Tuttavia, le performance sollevano preoccupazioni: un report di febbraio ha registrato 14 incidenti nel servizio di Austin, con una media di un incidente ogni 57.000 miglia percorse, circa quattro volte più frequentemente rispetto a un guidatore umano.

La sfida della concorrenza: Waymo in vantaggio

Nel settore dei robotaxi, Waymo ha registrato una crescita sostenuta. Già nel febbraio 2026, Waymo ha avviato operazioni completamente autonome in quattro nuove città, tra cui proprio Dallas e Houston.

Attualmente, Waymo opera in dieci aree metropolitane statunitensi, con circa 3.000 veicoli attivi e oltre 500.000 corse a pagamento a settimana. I suoi servizi coprono ampie zone urbane, offrendo una profondità di servizio decisamente superiore rispetto all’approccio ancora sperimentale di Tesla.

Strategia e limiti operativi

I primi utenti di Tesla Robotaxi a Houston segnalano che l’area di copertura include principalmente zone periferiche, come centri di assistenza Tesla o centri commerciali. Questa strategia suggerisce un approccio prudente, che privilegia ambienti controllati e una familiarità logistica. Tale cautela riflette i limiti operativi già riscontrati ad Austin, dove la disponibilità del servizio è rimasta sotto il 20% delle ore operative e si è interrotta in presenza di pioggia o maltempo.

Prospettive future e implicazioni

L’espansione verso Dallas e Houston, seppur inattesa, conferma l’intenzione di Tesla di consolidarsi nel mercato dei robotaxi, adottando però un approccio incrementalista e prudente. Sarà fondamentale monitorare l’evoluzione della copertura, la densità della flotta e le metriche di sicurezza, i cui dati attuali evidenziano una fragilità ancora marcata in questa fase iniziale. Con l’autonomia commerciale che diventa una realtà operativa, Tesla si trova in un confronto diretto con attori come Waymo, che detiene un vantaggio strutturale significativo grazie alla maturità operativa e al volume delle proprie flotte. Dallas e Houston rappresentano quindi un banco di prova cruciale per Tesla, da osservare attentamente nelle prossime settimane in termini di scala e affidabilità del servizio.