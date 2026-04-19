Blue Origin ha segnato un traguardo storico domenica scorsa, riuscendo a riutilizzare per la prima volta uno dei suoi razzi New Glenn. Questo successo rappresenta una pietra miliare fondamentale per il sistema di lancio pesante dell'azienda di Jeff Bezos, intensificando la competizione nel settore aerospaziale con la SpaceX di Elon Musk. L'impresa è stata compiuta in occasione del terzo lancio del New Glenn, a poco più di un anno dal debutto di questo sistema, il cui sviluppo ha richiesto oltre un decennio.

Il valore strategico del riutilizzo

La capacità di rendere il New Glenn riutilizzabile è cruciale per il suo successo economico e strategico.

La riutilizzabilità dei propulsori dei Falcon 9 è, infatti, uno dei pilastri del dominio di SpaceX nel mercato globale dei lanci orbitali. Sebbene Blue Origin abbia già effettuato lanci commerciali con il New Glenn, l'obiettivo primario è impiegare il razzo per future missioni lunari della NASA e per la costruzione di vaste reti di satelliti spaziali, a beneficio sia dell'azienda stessa che di Amazon.

Progressi tecnologici e operativi

Il riutilizzo del booster, già impiegato nella precedente missione di novembre per posizionare due veicoli spaziali della NASA in orbita per una missione su Marte, evidenzia i notevoli progressi tecnologici di Blue Origin. Durante la recente missione, il booster è stato recuperato con successo su una drone ship, circa dieci minuti dopo il decollo, dimostrando l'affidabilità del sistema.

In preparazione al lancio, Blue Origin ha condotto un test di accensione statica di 19 secondi presso la stazione spaziale delle forze armate a Cape Canaveral. Il test ha visto l'accensione simultanea di tutti e sette i motori del primo stadio, con il razzo saldamente ancorato alla piattaforma di lancio. Questo passaggio è stato essenziale per il successo della missione NG-3, programmata per il 19 aprile 2026.

La sfida nel mercato dei lanci spaziali

Il successo di Blue Origin nel riutilizzo dei razzi rappresenta una significativa sfida per SpaceX. Mentre Blue Origin beneficia di un considerevole sostegno finanziario da parte di Jeff Bezos, SpaceX ha finora consolidato la sua posizione di leader nel mercato dei lanci spaziali grazie alla sua tecnologia ampiamente collaudata e alla sua efficiente capacità di riutilizzo.

La missione NG-3 ha trasportato in orbita un satellite per le telecomunicazioni destinato ad AST SpaceMobile, confermando la versatilità e l'efficienza del New Glenn. Le sue elevate capacità di carico e le tecnologie innovative, come il sistema di protezione termica aggiornato, sono destinate a rafforzare ulteriormente la posizione di Blue Origin nel competitivo scenario dei lanci spaziali.

Con questo storico successo nel riutilizzo, Blue Origin non solo mira a una drastica riduzione dei costi operativi, ma pone anche le basi per un'ampia espansione delle sue operazioni spaziali. L'obiettivo è chiaro: contendere il predominio di SpaceX e rivoluzionare l'intero settore dei lanci spaziali.