Dopo quindici anni al vertice, Tim Cook si dimette dalla carica di CEO di Apple, passando il testimone a John Ternus, vicepresidente senior dell'ingegneria hardware. Sotto la sua guida, Cook ha trasformato Apple in un colosso valutato 4 trilioni di dollari, assumendo ora la nuova posizione di presidente esecutivo.

Una crescita finanziaria senza precedenti

L'era Cook è stata segnata da una crescita finanziaria straordinaria. Il valore di mercato di Apple è decuplicato, passando da meno di 350 miliardi di dollari nel 2011 a oltre 4 trilioni di dollari nel 2025.

L'azienda ha raggiunto 1 trilione di dollari nel 2018, proseguendo una traiettoria ascendente. Il reddito netto per l'anno fiscale conclusosi a settembre 2025 ha toccato i 112 miliardi di dollari, un incremento del 699% rispetto a dieci anni prima, consolidando la posizione di Apple come potenza economica globale.

Espansione in nuovi settori di prodotto

Durante il suo mandato, Cook ha ampliato l'ecosistema di Apple ben oltre iPhone e computer, introducendo nuove categorie di prodotti che hanno ridefinito i mercati. Il lancio dell'Apple Watch nel 2015 ha aperto la strada ai dispositivi indossabili, mentre gli AirPods, introdotti nel 2016, hanno rivoluzionato il settore delle cuffie wireless. Queste innovazioni hanno profondamente modificato l'interazione degli utenti con la tecnologia, rafforzando la presenza di Apple nei settori emergenti.

Il rafforzamento del settore servizi

Un pilastro strategico della leadership di Cook è stato il potenziamento del settore dei servizi di Apple. Con il lancio di Apple Pay, Apple Music e Apple TV+, l'azienda ha diversificato significativamente le sue fonti di reddito. Questi servizi hanno generato oltre 109 miliardi di dollari di ricavi nell'ultimo anno fiscale, evidenziando un contributo sempre più rilevante al fatturato complessivo di Apple e la crescente importanza di un ecosistema di servizi robusto.

La transizione ai processori Apple Silicon

Un'altra decisione chiave sotto la guida di Cook è stata la transizione dai processori Intel ai chip Apple Silicon, sviluppati internamente. Questa mossa ha rappresentato un cambiamento epocale per la linea Mac, portando a miglioramenti sostanziali in termini di autonomia della batteria, prestazioni e efficienza energetica.

Tale innovazione ha rafforzato il controllo di Apple sull'architettura hardware e software, garantendo un'esperienza utente ottimizzata.

Le sfide nell'era dell'Intelligenza Artificiale

L'era di Cook ha visto anche sfide significative, in particolare nel campo dell'Intelligenza Artificiale. Sebbene Apple abbia introdotto l'Apple Intelligence nel 2024, il rilascio di Siri potenziato dall'AI ha subito ritardi, con un debutto previsto per quest'anno. La collaborazione con Google per migliorare gli strumenti AI di Apple sottolinea la complessità e la rapidità di evoluzione del settore, evidenziando la necessità di innovazione continua e partnership strategiche.

In conclusione, Tim Cook lascia un'eredità profonda e duratura in Apple. La sua leadership ha unito innovazione tecnologica, espansioni strategiche e una crescita finanziaria senza pari, plasmando non solo l'azienda, ma l'intero settore tecnologico per gli anni a venire.