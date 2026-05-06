La separazione di Elon Musk da OpenAI, testimoniata da Greg Brockman, presidente dell'organizzazione, ha segnato un punto di svolta per l'azienda nel 2017.

Il conflitto per il controllo e le visioni divergenti

Nel 2017, OpenAI passava da non profit a for-profit per finanziare l'intelligenza artificiale generale (AGI). Elon Musk richiese il controllo totale. Greg Brockman testimoniò che Musk, di fronte al rifiuto, espresse rabbia e frustrazione. I cofondatori mantennero una governance distribuita.

La visione marziana di Musk e le ambizioni finanziarie

Musk non si concentrava solo sull'AI. Il controllo di OpenAI era motivato dal suo progetto di colonizzazione di Marte, per cui intendeva usare i profitti, stimando oltre 80 miliardi di dollari.

La svolta for-profit di OpenAI e l'addio di Musk

La decisione dei cofondatori di OpenAI di escludere la concentrazione di potere portò all'abbandono di Elon Musk nel 2018. La sua partenza ridusse le donazioni, creando difficoltà. La transizione for-profit permise a OpenAI di attrarre investimenti per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Le conseguenze della separazione e il futuro dell'AI

La separazione tra OpenAI ed Elon Musk ha avuto un impatto profondo sul settore tecnologico e dell'intelligenza artificiale.

Evidenzia come scelte di governance e controllo influenzino sviluppo e strategie. Mentre Musk ha proseguito con Tesla e SpaceX, OpenAI ha scelto un percorso che bilancia innovazione e responsabilità etica. La vicenda tra Musk e i suoi ex cofondatori è un esempio di come le dinamiche di potere definiscono il destino di imprese rivoluzionarie. Il processo legale in corso offre prospettive sulla storia di OpenAI e il ruolo di Musk.