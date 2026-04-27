Il tema della sovranità tecnologica europea è sempre più centrale. L’Europa sta progressivamente abbandonando la dipendenza dai fornitori statunitensi per abbracciare soluzioni “sovereign tech”. Parallelamente, l’intelligenza artificiale (AI) non è più "borderless", ma una responsabilità gestionale e normativa che impone un ripensamento locale di architetture e governance.

La Francia apre la strada: dal cloud globale al locale

La Francia, ad esempio, ha spostato il suo Health Data Hub da Microsoft Azure a Scaleway, un cloud provider francese. Questa mossa segue un appalto della Commissione Europea da 180 milioni di euro, assegnato a un fornitore europeo ed escludendo esplicitamente servizi statunitensi.

La scelta è motivata dalla preoccupazione per l’estensione extraterritoriale del CLOUD Act statunitense, che minaccia la sovranità dei dati europei.

Open source e soluzioni nazionali: tra autonomia e limiti

Altro pilastro è la sostituzione di sistemi proprietari con alternative open source. La Francia sta gradualmente abbandonando Windows in favore di Linux, mentre enti in Austria, Danimarca, Germania e Italia adottano strumenti come LibreOffice. Tuttavia, progetti interni come Visio, pensato per sostituire Zoom e Teams, sollevano dubbi. La Corte dei Conti francese ha espresso preoccupazioni su costi ed efficienza di queste iniziative “build, don’t buy”.

Le sfide nel settore privato europeo

Nonostante la spinta istituzionale, il settore privato mostra maggiore esitazione.

Lufthansa e Air France, ad esempio, usano Starlink di Elon Musk per la connettività in volo, indicando che le soluzioni europee non sempre soddisfano le esigenze operative.

L’AI non è più senza confini: la gestione diventa locale

L’AI non è più "borderless". Governance e regolamentazione si frammentano, con standard regionali diversi che complicano il mercato globale. La localizzazione dell’elaborazione dati è cruciale: normative, responsabilità e rischi variano con il luogo di operazione dell’AI. Microsoft, in risposta, rafforza il proprio Sovereign Cloud, anche offline, un segnale delle nuove architetture per compliance e sicurezza.

Un nuovo paradigma per l’AI: dalla capacità alla giurisdizione

Il nodo architetturale non è più il modello AI, ma dove e come viene eseguito. La decisione è ora architetturale e legale. Emergono strategie come la portabilità dei modelli (es. open-weight Llama 3 e Mistral), infrastrutture multi-cloud o on-premise agili, e un’orchestrazione agente-agnostica. Quest’ultima disaccoppia applicazioni, modelli e strategie normative, garantendo flessibilità.

Sovranità e resilienza: interconnesse per il futuro digitale

La sovranità non è solo politica o economica, ma anche architetturale e operativa. Le scelte di trasferire dati su cloud europei o adottare software open source delineano una direzione. Senza infrastrutture resilienti e componenti AI portabili, il rischio è creare ecosistemi frammentati, costosi e poco competitivi.

La nuova priorità: non più solo capacità e costo, ma controllo e continuità operativa, con chiara comprensione di dove l’AI opera, chi la governa e quali normative si applicano.

L’Europa consolida la strategia sovereign tech non come scelta simbolica, ma come fondamento di una sovranità digitale operativa. Le sfide restano – costi, standard, infrastrutture – ma il percorso è tracciato: verso un ecosistema tecnologico europeo, governabile e resiliente.