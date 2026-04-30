Negli ultimi anni la Serie C è diventata il simbolo di un sistema fragile, dove i fallimenti non sono più eccezioni ma una costante. Anche nelle ultime sstagioi, club storici come Turris, Taranto e Rimini si sono ritrovati travolti da crisi economiche che li hanno portato al fallimento. Il problema non è solo gestionale, ma strutturale: costi fuori controllo, ricavi limitati e una sostenibilità sempre più difficile. Senza un cambio reale di modello, il rischio è che la lista delle società in difficoltà continui ad allungarsi.

Altra istanza di fallimento

Il Siracusa calcio torna a vivere ore di forte tensione sul fronte societario. Dopo aver evitato il fallimento nelle scorse settimane, il club siciliano è stato colpito da una nuova istanza di fallimento, presentata per un debito relativamente contenuto, pari a circa 23mila euro. Una cifra bassa in assoluto, ma sufficiente ad aprire nuovamente un procedimento davanti al tribunale.

La situazione è tutt’altro che tranquilla. Il giudice dovrà fissare un’udienza entro circa 30 giorni, periodo durante il quale potrebbero aggiungersi altri creditori, aggravando il quadro debitorio della società. Secondo alcune ricostruzioni, infatti, i debiti complessivi potrebbero essere ben più elevati e coinvolgere diversi fornitori, tra cui anche strutture alberghiere e servizi.

Il paradosso è evidente: il Siracusa aveva appena evitato la liquidazione giudiziale grazie alla presentazione di documenti e a un tentativo di ristrutturazione societaria, ma la stabilità resta fragile. Il problema non è solo l’importo della singola istanza, ma la continuità delle difficoltà economiche che continuano a emergere settimana dopo settimana.

In questo contesto, il futuro del club dipende da due fattori chiave: la capacità di saldare rapidamente i debiti più urgenti e, soprattutto, l’ingresso di nuovi investitori. Senza una nuova proprietà o una ricapitalizzazione concreta, il rischio è che queste istanze si moltiplichino, rendendo inevitabile un epilogo negativo. Il Siracusa, appena retrocesso sul campo in Serie D, non vive un momento tranquillo della sua storia e i festeggiamenti per la promozione in Serie C, appena un anno fa, sembrano un lontano ricordo.