Un significativo cambio di leadership si verifica in LinkedIn: Ryan Roslansky ha concluso il suo mandato come CEO dopo sei anni alla guida della più grande rete professionale del mondo. La sua partenza lascia un'eredità importante di crescita e innovazione. A succedergli immediatamente è Dan Shapero, già COO dell'azienda, segnando una nuova fase per la piattaforma che Roslansky ha profondamente trasformato.

Roslansky si unì a LinkedIn nel 2009, tra le prime assunzioni di Jeff Weiner, e trascorse oltre un decennio in vari settori prima di assumere la carica di CEO nel giugno 2020, nel pieno del caos del mercato del lavoro pandemico.

Sotto la sua leadership, LinkedIn ha registrato una crescita straordinaria: i membri sono passati da 700 milioni a 1,3 miliardi e i ricavi annuali da 8 a oltre 17 miliardi di dollari. Un percorso di successo indubbio.

La trasformazione di LinkedIn

Uno dei meriti principali di Roslansky è stata l'accelerazione della trasformazione di LinkedIn da semplice bacheca di lavoro a un vero e proprio social network. Questa evoluzione ha permesso agli utenti, inclusi i dirigenti, di condividere non solo opportunità professionali ma anche esperienze personali e consigli di carriera, creando una comunità più coinvolta e interattiva.

Dal 2016, sotto la proprietà di Microsoft, LinkedIn ha rafforzato la sua integrazione con Microsoft Office, migliorando l'offerta di strumenti professionali.

Roslansky, che manterrà il titolo di EVP all'interno di Microsoft, vedrà il suo ruolo espandersi ulteriormente all'interno del colosso tecnologico.

Nuova era con Dan Shapero

Con l'ingresso di Dan Shapero come CEO, la sua principale responsabilità sarà guidare LinkedIn, riportando direttamente a Ryan Roslansky. Contestualmente, Mohak Shroff assume il nuovo ruolo di Presidente delle Piattaforme & Lavoro Digitale, con il compito di dirigere la strategia tecnologica e l'innovazione a lungo termine. Questo momento è cruciale per LinkedIn, che oggi vanta oltre 19 miliardi di dollari di ricavi annuali e connette 1,3 miliardi di professionisti in tutto il mondo.

La missione di LinkedIn di connettere i professionisti per renderli più produttivi e di successo rimane invariata. Con oltre 70 milioni di aziende sulla piattaforma, le opportunità future sono immense, con un focus crescente sulle iniziative che modelleranno il futuro del lavoro.