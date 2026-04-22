Al Google Cloud Next, Sundar Pichai ha presentato la Gemini Enterprise Agent Platform, una soluzione per la gestione e lo sviluppo su larga scala di agenti AI. Mira a rivoluzionare l'uso degli agenti AI, consentendo la creazione di intelligenze artificiali personalizzabili per team IT e utenti non tecnici.

Due strumenti distinti

La piattaforma offre due strumenti: l'Agent Platform per professionisti IT e tecnici, e l'app Gemini Enterprise per utenti business non tecnici. Quest'ultima facilita l'automazione di attività quotidiane (es. pianificazione riunioni, processi ripetitivi), rendendo gli agenti AI accessibili senza cambio applicazione.

Partnership con Accenture

Google Cloud ha rafforzato la collaborazione con Accenture, lanciando il "Gemini Enterprise Acceleration Program". Annunciato al Google Cloud Next, mira a una trasformazione AI-driven su vasta scala. Unisce competenze di Accenture e accesso ai modelli DeepMind di Google, inclusa la famiglia Gemini, per accelerare la diffusione degli agenti AI in vari settori.

Modelli AI avanzati

La piattaforma Gemini integra modelli AI: Gemini LLM, il generatore di immagini Nano Banana 2 e modelli Anthropic (Claude Opus, Sonnet). Queste tecnologie permettono alle aziende di impiegare agenti sofisticati, capaci di automatizzare compiti e migliorare le decisioni tramite elaborazione dati precisa.

Impatto su mercato e contenuti

Il mercato è in evoluzione: oltre il 90% degli utenti è disposto a cambiare brand basandosi sui suggerimenti degli agenti AI, indicando una crescita del commercio agent-based. La piattaforma aumenta efficienza, influendo sulla produzione di contenuti. Strumenti come il Generative Content OS di Accenture trasformano la creazione di contenuti digitali in un processo più intelligente e personalizzato.

In sintesi, l'approccio di Google e la partnership con Accenture segnano un passo cruciale verso ambienti aziendali più automatizzati e intelligenti, promettendo una ristrutturazione delle operazioni enterprise.