Durante la conference call sui risultati trimestrali del 22 aprile 2026, Elon Musk ha ammesso che “milioni” di proprietari di Tesla con Hardware 3 (HW3) necessiteranno di un significativo aggiornamento hardware – che include un nuovo computer e nuove telecamere – per accedere alla versione completamente autonoma del software Full Self-Driving (FSD), quella che non richiede alcuna supervisione del conducente.

Un'inversione delle promesse sull'autonomia

Per anni, Tesla e Musk avevano assicurato che l'Hardware 3, installato tra il 2019 e il 2023, sarebbe stato sufficiente per la piena autonomia futura.

Tuttavia, Musk ha ora dichiarato esplicitamente che l'hardware attuale non è idoneo per la guida senza supervisione: "Hardware 3 semplicemente non ha la capacità per raggiungere FSD non supervisato". Questa ammissione segna una svolta.

Dopo anni di rassicurazioni tecniche e promesse sulle capacità future, Tesla ammette che solo un aggiornamento hardware consentirà ai veicoli di operare in modo completamente autonomo.

Criticità legali e aspettative dei clienti

I proprietari di Tesla con Hardware 3, che avevano acquistato i veicoli con l'aspettativa di una guida autonoma completa imminente, potrebbero percepire questa nuova realtà come un tradimento delle promesse. L'ammissione di Musk potrebbe generare contenziosi legali, basati sull'attesa che il FSD fosse un semplice aggiornamento software.

Il CFO Vaibhav Taneja, nell'ottobre 2025, si era mostrato più ottimista, affermando che "non avevamo del tutto rinunciato all’hardware 3". Questo contrasto nella comunicazione aziendale rafforza le perplessità di clienti e mercato.

La strategia delle "micro-factory" per la logistica

Musk ha descritto l'aggiornamento hardware come un'operazione "estremamente lenta e inefficiente" se gestita dai service center tradizionali. Per affrontare questa sfida, Tesla sta valutando la creazione di "micro-factory" nelle grandi aree metropolitane, con l'obiettivo di replicare l'efficienza di una linea di produzione decentralizzata e supportare l'ingente numero di aggiornamenti necessari.

Questa soluzione logistica evidenzia l'enorme entità e complessità dell'operazione, che non può essere gestita con l'attuale infrastruttura di assistenza.

Implicazioni strategiche e tendenze future

L'ammissione di Musk segna un punto di svolta nella narrativa di Tesla sulla guida autonoma. La transizione da una promessa di FSD "via software" a una realtà che richiede un investimento hardware rilevante riflette una nuova consapevolezza dei limiti tecnici e dei costi reali dell'autonomia.

Questa marcia indietro potrebbe rallentare la diffusione del FSD e suggerisce che Tesla stia ridefinendo le priorità tra "realtà tecnologica" e "comunicazione ottimistica".

Scenari e strategie future per Tesla

In futuro, Tesla dovrà bilanciare diverse esigenze: mitigare il malcontento dei clienti, evitare contenziosi legali e gestire l'impresa logistica del retrofit di milioni di veicoli.

La strategia delle micro-factory offre pragmatismo, ma il rischio reputazionale rimane elevato.

La compagnia dovrà decidere se offrire gli aggiornamenti hardware gratuitamente, come gesto di buona fede, o trasferire il costo sui clienti, accentuando le tensioni commerciali ed etiche legate al programma FSD.

Infine, Tesla dovrà ridefinire la propria narrativa: da una promessa in stallo a una maggiore trasparenza sui limiti tecnologici reali e sui tempi effettivi di adozione del FSD.

Nel futuro immediato, l'attenzione sarà focalizzata sulla reazione legale, sulla risposta dei mercati e sui prossimi passi di Tesla riguardo prodotti e supporto clienti.