Una crisi sindacale di crescente intensità sta emergendo in Samsung Electronics, minacciando di diventare un potenziale nuovo punto critico per l'intera industria globale dei semiconduttori. I dissidi tra l'azienda e i suoi lavoratori potrebbero infatti aggravare la già critica carenza di chip di memoria. Migliaia di lavoratori sindacalizzati si sono riuniti giovedì scorso presso il complesso di chip di Pyeongtaek, in Corea del Sud, inviando un segnale inequivocabile: sono pronti a uno sciopero di 18 giorni il mese prossimo, qualora le loro richieste di compensi più alti non venissero accolte.

Le richieste sindacali e lo stallo delle trattative

Il cuore della disputa è di natura economica. Il sindacato dei lavoratori esige l'eliminazione del limite massimo dei bonus di performance e la destinazione del 15% del profitto operativo direttamente ai dipendenti. Le negoziazioni con Samsung sono attualmente in stallo, con l'azienda che si oppone alle richieste sia in sede legale che al tavolo delle trattative. A complicare ulteriormente il quadro è la forte concorrenza di SK Hynix, un produttore rivale che ha garantito ai propri dipendenti bonus medi significativamente elevati, esercitando una notevole pressione su Samsung per preservare il suo status di datore di lavoro più ambito in Corea del Sud.

Carenza di chip e l'impatto del boom dell'AI

La tempistica di questo conflitto è particolarmente critica. L'industria dei chip sta già affrontando una carenza generalizzata, esacerbata dal boom dell'intelligenza artificiale. I tre maggiori produttori globali di chip di memoria – Samsung, SK Hynix e Micron – hanno riorientato la loro produzione verso i chip ad alta larghezza di banda, essenziali per i centri dati di AI, spostando risorse dai settori consumer. Questa riallocazione ha comportato una capacità produttiva limitata per i consumatori, provocando un aumento significativo dei prezzi dei chip di memoria convenzionali, come il DRAM, già dall'inizio del 2025.

Rischi geopolitici e perdite economiche stimate

Al di là delle tensioni interne, le attività di Samsung sono ulteriormente minacciate da tensioni geopolitiche e interruzioni della catena di approvvigionamento. Un esempio è la crisi in Medio Oriente, che ha avuto ripercussioni su materiali critici come l'elio, fondamentale per la fabbricazione dei chip. Qualora la protesta dei lavoratori dovesse concretizzarsi in uno sciopero a partire dal 21 maggio, le stime indicano che Samsung potrebbe subire perdite superiori a 1 trilione di won (equivalenti a circa 676 milioni di dollari) ogni giorno.

La ricerca di una soluzione e la stabilità del mercato

Nonostante Samsung si prepari a registrare profitti operativi record, spinti dalla domanda di chip legati all'AI, la ricerca di una soluzione al conflitto sindacale è urgente.

I dipendenti continuano a chiedere trasparenza nelle compensazioni e la rimozione dei limiti sui bonus. Una potenziale strategia risolutiva potrebbe risiedere nel raggiungimento di un compromesso, che riconosca parzialmente le istanze sindacali, assicurando al contempo la stabilità a lungo termine per l'azienda.

In conclusione, in un periodo di incertezza per l'intero ecosistema dei semiconduttori, la risoluzione delle tensioni interne a Samsung assume un ruolo cruciale. Non si tratta solo del benessere dei lavoratori, ma anche del mantenimento dell'equilibrio nel mercato globale dei chip.