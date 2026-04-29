Uber, l'azienda leader nei servizi di ride-hailing e delivery, sta compiendo un passo significativo verso la sua visione di diventare un'“everything app”, un'applicazione in grado di soddisfare molteplici esigenze dei consumatori. La società ha recentemente annunciato l'introduzione della funzionalità di prenotazione hotel direttamente all'interno della sua piattaforma, un'iniziativa resa possibile grazie a una nuova e strategica partnership con Expedia Group.

Questa importante novità è stata presentata durante l'evento annuale Go-Get di Uber a New York.

In una fase iniziale, gli utenti avranno accesso a un vasto catalogo di oltre 700.000 hotel in tutto il mondo. Entro la fine dell'anno, l'offerta si amplierà ulteriormente con l'integrazione di oltre un milione di proprietà di case vacanza fornite da Vrbo, rafforzando così la presenza di Uber nel settore dei viaggi.

La partnership strategica con Expedia Group

La collaborazione con Expedia Group è un pilastro fondamentale per il successo di questa espansione. L'integrazione delle liste di hotel e delle proprietà di Vrbo ha richiesto mesi di lavoro congiunto tra i team di Uber ed Expedia, volti a garantire una perfetta sinergia tecnologica e un'esperienza utente fluida. Questa alleanza strategica mira a creare benefici reciproci, sfruttando la vasta base di utenti di Uber, spesso già propensa ai viaggi.

L'intelligenza artificiale al servizio dello sviluppo

Un fattore determinante che ha permesso di accelerare lo sviluppo e il lancio di questa e altre nuove funzionalità è stato l'impiego di avanzati strumenti di intelligenza artificiale, in particolare gli “AI agentic tools”. Queste tecnologie hanno permesso di ridurre drasticamente i tempi di sviluppo, passando da oltre un anno a pochi mesi. Questa efficienza ha consentito a Uber di innovare rapidamente, ampliando l'offerta di servizi disponibili per i suoi utenti in tempi record.

Vantaggi esclusivi per i membri Uber One

Oltre a migliorare l'esperienza complessiva per tutti gli utenti, Uber ha previsto vantaggi specifici per i membri del suo programma di abbonamento, Uber One.

Gli abbonati potranno usufruire di uno sconto del 20% su una lista dinamica di 10.000 hotel e riceveranno un rimborso del 10% in crediti Uber su tutte le prenotazioni effettuate. Questi crediti potranno poi essere utilizzati per prenotare corse o altri servizi, rendendo l'opzione non solo conveniente ma anche economicamente vantaggiosa per i membri.

Un ecosistema di viaggio in espansione

L'introduzione della prenotazione hotel è solo una delle diverse novità legate al mondo dei viaggi annunciate da Uber. L'azienda sta anche implementando una modalità di viaggio (“travel mode”) migliorata, che fornirà agli utenti guide su attrazioni turistiche, ristoranti e altri punti di interesse nelle città che visitano.

Presto, gli utenti potranno anche ricevere raccomandazioni personalizzate sui ristoranti e prenotare tavoli direttamente dall'app attraverso OpenTable.

Un altro servizio innovativo in fase di lancio è “Eats for the Way”, che permetterà ai clienti che prenotano un veicolo premium Uber Black di ordinare bevande o snack che troveranno già a bordo al momento del prelievo. Questa integrazione tra trasporto e ospitalità mira a offrire un'esperienza di viaggio più completa e senza interruzioni. L'approccio di Uber riflette una tendenza più ampia nel settore tecnologico, con aziende che ambiscono a diventare piattaforme all-in-one per semplificare la vita dei consumatori, riducendo la necessità di utilizzare molteplici applicazioni. Il panorama competitivo, con attori come DoorDash che stanno anch'essi espandendo i propri servizi, suggerisce un'evoluzione dinamica del settore.