Ogni processo legato all'intelligenza artificiale (AI) dipende, in modo intrinseco, dall'operato di ASML, una società olandese con 44.000 dipendenti e 42 anni di storia, che investe annualmente circa 4,5 miliardi di euro nello sviluppo tecnologico. ASML detiene un monopolio cruciale: è l'unica azienda al mondo in grado di produrre le macchine per la litografia ultravioletta estrema (EUV), essenziali per stampare i micropattern sui wafer di silicio che definiscono i semiconduttori più avanzati del settore.

ASML: Pilastro della Sovranità Tecnologica e dell'AI

Le macchine di ASML, imponenti come un autobus scolastico e con un costo che può variare tra i 200 e i 400 milioni di dollari per unità, sono fondamentali non solo per l'industria dei semiconduttori, ma anche per le principali potenze tecnologiche globali. Questo dominio di mercato ha reso ASML l'azienda più preziosa d'Europa, con un valore di mercato superiore a 530 miliardi di dollari. Le maggiori aziende tecnologiche americane, con ingenti investimenti nell'AI, stanno incrementando significativamente la domanda dei macchinari prodotti da ASML.

Concorrenza e Scenari Geopolitici

Nonostante la posizione di leadership indiscussa di ASML nel campo dell'EUV, nuove sfide competitive emergono all'orizzonte.

Substrate, una startup di San Francisco fondata da un ex-protetto di Peter Thiel, ha annunciato la possibilità di sviluppare macchine litografiche concorrenti. Inoltre, sono state riportate segnalazioni di ingegneri cinesi, ex dipendenti di ASML, che avrebbero parzialmente decodificato la tecnologia dell'azienda attraverso il reverse-engineering, sollevando significative implicazioni geopolitiche.

L'Appello Europeo per Normative AI Semplificate

Parallelamente al ruolo di ASML come leader tecnologico, in Europa si intensificano le discussioni sulle normative. I principali CEO tecnologici europei, tra cui Christophe Fouquet di ASML, hanno richiesto una semplificazione delle regolamentazioni sull'AI nell'ambito dell'AI Act del 2024 dell'Unione Europea.

In un commento pubblico, i leader aziendali hanno evidenziato come l'Europa sia ancora impegnata in dibattiti regolamentari, mentre altre regioni stanno già implementando l'AI in sistemi fisici e nella robotica.

Strategie Industriali e Crescita Competitiva

I leader europei sostengono inoltre la necessità di politiche industriali più incisive e di regolamenti sulle fusioni e acquisizioni che consentano alle aziende del continente di crescere in un mercato frammentato, affrontando la competizione con rivali sovvenzionati che godono di una forte penetrazione nel mercato dell'UE.

L'importanza di ASML nel panorama tecnologico globale è innegabile. Le sfide, sia sul fronte tecnologico che su quello regolamentare, non diminuiscono la centralità della sua innovazione, ma ne rafforzano il valore strategico per il futuro dell'AI e delle tecnologie legate ai semiconduttori.