L’intelligenza artificiale sta estendendo la sua portata dalla scrittura di codice all’interazione con il mondo fisico. Atech, una startup danese, ha ricevuto un finanziamento pre-seed da 800 mila dollari. Il round ha visto la partecipazione di Nordic Makers ed Emblem (lead), Lovable, Sequoia Scout Fund e Andreessen Horowitz Scout Fund. Anton Osika, CEO di Lovable, ha anche investito personalmente, rafforzando il sostegno a Atech.

Il "vibe-engineering" per l'hardware

Atech si definisce la Lovable dell'hardware, proponendo una piattaforma basata sul vibe-engineering.

Permette di descrivere un dispositivo fisico in linguaggio naturale e ricevere un prototipo funzionante, completo di algoritmo e layout. L’obiettivo è abbattere le barriere che rendono la prototipazione hardware lunga, complessa e costosa, riservata a specialisti.

Democratizzare la prototipazione hardware

Nel software, strumenti come Lovable hanno dimostrato che chiunque può creare un’app in pochi minuti. In hardware, mancano ancora gli strumenti di astrazione essenziali, dalla scelta dei componenti alla progettazione del circuito e del firmware. Atech mira a colmare questa lacuna, semplificando l’intero processo in un’esperienza simile a Chat-to-prototype.

Il segnale strategico da Lovable

Il supporto di Lovable non è solo finanziario, ma un endorsement strategico.

Anton Osika paragona Atech per l'hardware a ciò che Lovable ha significato per il software, un tentativo di replicare la democratizzazione della creazione di applicazioni in un nuovo dominio.

Le sfide e il potenziale

Il salto dal software all’hardware è complesso: errori di progettazione, componenti inadeguati o firmware difettosi possono generare dispositivi inutilizzabili. La capacità di Atech di astrarre questi aspetti sarà determinante. Se riuscirà a rendere la prototipazione fisica veloce e accessibile, il mercato della Physical AI — tecnologia intelligente che agisce nel mondo fisico — troverà un nuovo acceleratore.

La somma raccolta, pur non elevata, è un segnale forte. Il gruppo di investimento include fondi di due maggiori venture capital tech globali e un player low-code/no-code.

La sfida tecnologica è elevata; il potenziale, altrettanto.

Un nuovo paradigma: dal vibe coding a vibe engineering

Il termine vibe coding è familiare, ma Atech propone una declinazione fisica: il vibe engineering. Questo è un nuovo livello di astrazione per trasformare idee testuali in prototipi funzionali. È un passaggio chiave: non più solo software generato da IA, ma hardware concepito con la stessa immediatezza. Se replicasse il successo di Lovable, rappresenterebbe un cambio di paradigma per maker e industria.

Con questo capitale, la startup potenzierà R&D, marketing e team. Questo investimento è il primo passo cruciale verso un futuro in cui l’ideazione di hardware sarà alla portata di tutti, come afferma Anton Osika: «dove il software diventa accessibile, l’hardware deve seguire». Atech ha ora la possibilità di trasformare questa visione in realtà.