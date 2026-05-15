Tesla ha puntato a rivoluzionare la mobilità urbana con i suoi robotaxi, ma il percorso è costellato da ostacoli in termini di sicurezza e gestione operativa. I "problemi di convenienza" celano profonde problematiche di sicurezza che ne rallentano l'espansione.

Incidenti e teleoperatività

Documenti alla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) confermano almeno due incidenti con robotaxi Tesla dal luglio 2025, avvenuti sotto il controllo di teleoperatori. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza delle operazioni remote e sulla necessità di supervisione umana, mettendo in discussione la piena autonomia.

Convenienza e limiti di sicurezza

Le difficoltà operative, etichettate come "inconvenienti", sono sintomi di seri colli di bottiglia legati alla sicurezza. Gli utenti hanno riscontrato tempi d'attesa eccessivi, percorsi limitati a strade cittadine e scarsa disponibilità di veicoli. Queste problematiche riflettono la necessità di evitare aree non ancora validate per la sicurezza. L'azienda ha dichiarato che l'espansione è frenata da una "validazione rigorosa" per garantire la massima sicurezza.

Il divario con la concorrenza

Il confronto con i principali concorrenti evidenzia un divario. Ad Austin, Tesla opera con circa 50 veicoli, mentre un'altra azienda leader ne impiega oltre 250. Quest'ultima ha già completato oltre 500.000 corse settimanali in modalità completamente driverless in dieci città statunitensi, dimostrando una scalabilità che Tesla deve ancora raggiungere.

Implicazioni future e strategia

Il tasso di incidenti dei robotaxi (uno ogni 57.000 miglia) è quattro volte superiore alla media dei conducenti umani. Ciò evidenzia la necessità di migliorare la sicurezza prima di un'espansione su larga scala. Le previsioni di espansione sono state riviste al ribasso, implicando una revisione strategica e un approccio più prudente. Il cammino verso un servizio di robotaxi pienamente operativo e sicuro richiede avanzamenti per la tecnologia vision-only e il miglioramento dei tassi di incidente.